جلسة طارئة لمجلس الوزراء صباح الاثنين

يعقد مجلس الوزراء، بهيئة تصريف الأعمال جلسة طارئة عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الواقع فيه ۲۰۲٤/٤/١٥ في السراي الكبير للبحث في التطورات الراهنة على الصعيدين الأقليمي والداخلي.



وأعلنت الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء، وعملاً بواجباته الدستورية، وشعوراً منه بالمسؤولية الوطنية يوجه هذه الدعوة ويضعها بتصرف جميع الوزراء للمشاركة في الجلسة المقررة تلبية لنداء الواجب الوطني وهم الحريصون عليه، ولا سيما في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.