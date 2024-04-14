وزير الأشغال: الأجواء اللبنانية أصبحت مفتوحة لكل شركات الطيران

وزير الأشغال: العمل سيعود بشكل تدريجي الى مطار رفيق الحريري الدولي

أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أن الأجواء اللبنانية أصبحت مفتوحة لكل شركات الطيران.



وأشار حمية خلال زيارة تفقدية لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أن طائرات تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط أقلعت الى أوروبا، فيما شركات الطيران الأجنية والعربية تقوم بجدولة رحلاتها، قائلا: "بشكل تدريجي، سيعود العمل الى المطار".



وأضاف: "انشاءالله اليوم بعد الظهر تستقر الأمور ويعود جدول الرحلات إلى طبيعته".