بعد الهجوم الإيراني على اسرائيل... هذا ما قاله سفير إيران لدى لبنان

إن رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم على جريمة الکیان الصهيوني في الهجوم على السفارة الإيرانية في دمشق أثبت عدة أمور:
1- إيران عازمة على الدفاع عن نفسها.
2- رغم كل المساعدة والدعم من أمريكا و... للكيان الصهيوني، أصابت الصواريخ الإيرانية هدفها الرئيسي من مسافة ۱۱۰۰ كيلومتر.…
— مجتبی امانی (@mojtaba_amaani) April 14, 2024
إن رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم على جريمة الکیان الصهيوني في الهجوم على السفارة الإيرانية في دمشق أثبت عدة أمور:
1- إيران عازمة على الدفاع عن نفسها.
2- رغم كل المساعدة والدعم من أمريكا و... للكيان الصهيوني، أصابت الصواريخ الإيرانية هدفها الرئيسي من مسافة ۱۱۰۰ كيلومتر.…