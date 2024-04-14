بعد الهجوم الإيراني على اسرائيل... هذا ما قاله سفير إيران لدى لبنان

كتب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى لبنان مجتبى أماني على منصة "أكس": "إن رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم على جريمة الكیان الصهيوني في الهجوم على السفارة الإيرانية في دمشق أثبت أمورا عدة:



1- إيران عازمة على الدفاع عن نفسها.



2- رغم كل المساعدة والدعم من الولايات المتحدة و... للكيان الصهيوني، أصابت الصواريخ الإيرانية هدفها الرئيسي من مسافة ۱۱۰۰ كيلومتر.



3- كان واضحاً أن إيران لم تكن تنوي القيام بهجوم شامل، واقتصرت فقط على العقاب، وقد نجحت فيه. وكان بإمكان إيران استهداف المزيد من الأماكن بنفس التكتيك.



4- لم تكن جبهة المقاومة سوى مراقب خلال هذه العملية.



وسيكون الخطأ الأكبر لهذا الكيان المجرم وحلفائه محاولة الرد على عملية اليوم، وفي هذه الحالة ستتغير سياسة إيران العقابية".