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حزب الله: ايران مارست حقها الطبيعي والقانوني وأهداف هذا التطور الكبير ستظهر تباعاً

أخبار لبنان
2024-04-14 | 11:55
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حزب الله: ايران مارست حقها الطبيعي والقانوني وأهداف هذا التطور الكبير ستظهر تباعاً
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حزب الله: ايران مارست حقها الطبيعي والقانوني وأهداف هذا التطور الكبير ستظهر تباعاً

اعتبر حزب الله أن "الجمهورية الاسلامية مارست حقها الطبيعي والقانوني بالرد على العدوان الصهيوني بالرغم من التهديد والتهويل والضغوط ونفذت ‏وعدها الصادق بشجاعة منقطعة النظير وحكمةٍ كبيرةٍ متعالية وتقدير رفيع للموقف على مستوى ‏المنطقة برمتها بل وعلى مستوى العالم".‏

وتوجه حزب الله في بيان "بالتبريك والتهنئة لقيادة الجمهورية الاسلامية الايرانية وشعبها المجاهد على الهجوم ‏النوعي وغير المسبوق باستهداف كيان العدو الظالم والمعتدي"، مشيدا "بالقرار الشجاع والحكيم بالرد ‏الحازم على العدوان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق".‏

ورأى أن  العملية حققت أهدافها العسكرية المحددة بدقة على الرغم من مشاركة الولايات المتحدة وحلفائها ‏الدوليين وادواتها الإقليميين في رد الهجوم الصاعق، مؤكدا أن "الأهداف السياسية والإستراتيجية بعيدة ‏المدى لهذا التطور الكبير ستظهر تباعاً ومع الوقت وسوف تؤسس لمرحلة جديدة على مستوى القضية ‏الفلسطينية برمتها وعلى مستوى الصراع التاريخي مع هذا العدو في طريق الانتصار الحتّمي لأمتنا ‏العربية والإسلامية وللشعب الفلسطيني المقاوم والمظلوم".‏

أخبار لبنان

ايران

اسرائيل

حزب الله

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