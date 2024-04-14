استبدال جلسة مجلس الوزراء يوم غد بجلسة تشاورية

أعلن الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية أنه "شعوراً من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بالمسؤولية الوطنية وضرورة استمزاج آراء معظم السادة الوزراء والاستماع اليهم، لاسيما في هذا الظرف الدقيق التي تمرّ به البلاد،" قرر ميقاتي استبدال جلسة مجلس الوزراء التي كانت مُقررة صباح الاثنين، بجلسة تشاورية تُعقد في التاريخ والمكان والزمان المُقرر للجلسة.

وأفادت معلومات الـLBCI بأنّ ميقاتي حوّل الجلسة إلى تشاورية لتأمين حضور النواب المقاطعين بعد مراجعات عديدة من قبل بعض هؤلاء النواب.

وسيشارك فيها وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال، كونها تشاورية.