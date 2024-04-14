إليكم نتائج انتخابات نقابتي المهندسين في بيروت والشمال

إنتهت إنتخابات نقابة المهندسين في بيروت بفوز فادي حنا بمنصب النقيب المدعوم من التيار الوطني الحر ومعه ثنائي أمل - حزب الله والأحباش، وذلك بـ 4634 صوتا.



من جهة أخرى، فاز بمركز نقيب مهندسي الشمال شوقي فتفت المدعوم من التيار الوطني الحر وتياري العزم والكرامة، بـ 1707 أصوات.