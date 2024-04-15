باسيل بعد فوز فادي حنا: لا احد يهزم التيار طالما يحمل قضية حق

أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ان من يراهن على أن التيار الوطني الحر انتهى، يثبت لهم ان التيار هو لبنان النظيف والاصلاحي ولا احد يهزمه طالما يحمل قضية حق.



واشار بعد فوز فادي حنا في نقابة المهندسين الى ان "كلما كذبوا، الناس صاروا معنا أكثر لأنهم قرفوا منهم".



واضاف باسيل: "الامثولة الثالثة هي لمن خاننا عام ٢٠١٧ مع بول نجم ويقولون عنا اننا نتنكر للاتفاقيات نقول لهم خنتونا مع حكومة الحريري في عهد الرئيس عون لكن اليوم المهندسين ردوا اليكم الامثولة لان الخيانة لا تبني وطناً".