وفد من قوى المعارضة غادر إلى واشنطن

غادر إلى واشنطن وفد يمثل نواب قوى المعارضة يضم ميشال معوض عن كتلة تجدد، نديم الجميل عن كتلة الكتائب، جورج عقيص عن كتلة الجمهورية القوية ومارك ضو ووضاح الصادق عن كتلة تحالف التغيير.



ويعقد الوفد خلال الأسبوع المقبل اجتماعات عدة في البيت الأبيض، ووزارة الخارجية، ووزارة الخزانة، والكونغرس، ومراكز دراسات، وصندوق النقد الدولي، ومع مجموعات لبنانية أميركية بهدف إيصال وجهة نظر المعارضة في ملفات عدة أهمها وضع الحرب في جنوب لبنان وغزة في ظل خطر توسعها، ملف رئاسة الجمهورية، وملف النزوح السوري.



كما سيعقد الوفد سلسلة لقاءات تتعلق بالوضع الاقتصادي المالي والإصلاحات المرتبطة به.



وسيستهل الوفد الزيارة بلقاء نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية الاسبق ديفيد هيل، وبحضور دعوة العشاء التي يقيمها على شرفهم عضو الكونغرس اللبناني الأصل ورئيس لجنة الصداقة النيابية الامريكية-اللبنانية دارين لحود.