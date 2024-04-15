فادي حنا بعد فوزه بمنصب نقيب المهندسين في بيروت: أنا نقيب للجميع

فاز المهندس فادي حنا بمركزِ نقيب المهندسين في بيروت بـ4634 صوتا.



وبعد فوزه، قال حنا من ميرنا الشالوحي: "على راس السطح أنا تيار وطني حر خارج النقابة ولكن عندما أكون في سدة المسؤولية فأنا نقيب للجميع".