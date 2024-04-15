"الخارجية" دعت إلى وقف التصعيد: نتابع بقلق شديد الأحداث والتطورات في الشرق الأوسط

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، أنها تتابع "بقلق شديد الأحداث والتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، بعد أن وصلت المنطقة برمتها الى حافة الهاوية"، مشيرة الى أن ذلك يتزامن مع استمرار الحرب على غزة للشهر السابع، وعدم تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي ٢٧٢٨ لوقف الحرب في غزة، وتعثر العودة الى المسار السياسي المبني على حل الدولتين، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.



ودعت الوزارة مجددا الى "وقف التصعيد، والتهديد بشن الحرب والأعمال العسكرية الانتقامية بأشكالها كافة، والعودة الى احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، الرادع الوحيد لتجنب تبعات انفجار الشرق الأوسط برمته، مما يهدد السلم والأمن الاقليميين".