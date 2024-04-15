جعجع لـ"التيار": لا تساهموا في التمديد الجديد للبلديات

أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع نهار الأربعاء المقبل، لافتا الى أنه "أغلب الظنّ من أجل التحضير لجلسة نيابية لتمديد ثالث للمجالس البلدية والاختيارية في لبنان بحجة العمليات العسكرية الدائرة في الجنوب، مع الأخذ في الاعتبار ان محور الممانعة كان رأس حربة في التمديدين السابقين أيضا، ولم يكن هناك أي عمليات عسكرية في الجنوب".



ورأى جعجع في بيان، أن هذا التوجّه يدلّ على ان محور الممانعة وحلفائه وبالأخص "التيار الوطني الحر" لا يريدون انتخابات بلدية في لبنان وحتى إشعار آخر، مشددا على أن البلديات هي السلطات شبه الوحيدة التي ما زالت قائمة لتلبية حاجات المواطن الذي يلجأ إليها في السراء والضراء.



ودعا جعجع الكتل والنواب جميعا، وبخاصة "التيار الوطني الحر"، إلى عدم المساهمة في التمديد الجديد، علما ان جزءا كبيرا من البلديات أصبح محلولا، والجزء الآخر منها مشلولا، والباقي "أكل الدهر عليه وشرب".



واعتبر أن تعطيل الانتخابات البلدية والاختيارية مرة من جديد، هو طعنة إضافية في الجسم اللبناني الذي يعاني الكثير أصلا، وأنها جريمة موصوفة بحق المواطن، كما بحق الدولة ومؤسساتها.