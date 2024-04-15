وزارة المال حولت الى مصرف البنان فروقات رواتب القطاع العام عن شباط الماضي

حوّلت وزارة المالية إلى مصرف لبنان فروقات رواتب القطاع العام عن شهر شباط الماضي، وذلك عملا بالمفعول الرجعي الخاص بالمستحقات المرتبطة بزيادات الرواتب التي أقرتها الحكومة الشهر الماضي.ولفتت الوزارة إلى أنه اعتبارا من "يوم بعد غد الأربعاء، سيكون بالامكان سحب المستحقات كل من مصرفه المعتمد".