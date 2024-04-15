مصدر أمني لبناني بارز لـ"أ.ف.ب": الموسّاد استعان بعملاء لبنانيين وسوريين لاستدراج سرور

أكد مصدر قضائيّ لبناني لوكالة فرانس برس، أن "المعطيات كافة تفيد بأن الموساد الاسرائيلي يقف وراء جريمة قتل الصراف محمد سرور، موضحاً أنّ "التحقيق ما زال في بداياته، ويعمل على جمع الخيوط خصوصاً من داتا الاتصالات".



ورجّح مصدر أمني لبناني بارز لفرانس برس الإثنين "استعانة الموساد بعملاء لبنانيين وسوريين لاستدراج سرور إلى فيلا في بيت مري" حيث عثر عليه مقتولاً.