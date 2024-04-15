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وزارة الصحة للصيادلة: لإعادة الكميات المتوفرة في صيدلياتكم من هذه المنتجات إلى شركتنا

اعلنت وزارة الصحة العامة في بيان للصيادلة انه "وفقا للقرار الصادر عن وزارة الصحة رقم 1/425 يرجى اخذ العلم اننا نقوم بسحب فوري للمنتجين أدناه التابعين لشركة :

Fresh Pharma International sal:



Fresh Zinc

Fresh Multi Plus



وعليه نرجو منكم إعادة جميع الكميات المتوفرة في صيدلياتكم إلى شركتنا عبر السائقين."