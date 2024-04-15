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ستريدا جعجع زارت مولوي: الوجود السوري أصبح خطراً كبيراً

أخبار لبنان
2024-04-15 | 13:31
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ستريدا جعجع زارت مولوي: الوجود السوري أصبح خطراً كبيراً
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ستريدا جعجع زارت مولوي: الوجود السوري أصبح خطراً كبيراً

أكدت النائبة ستريدا جعجع أن جريمة قتل باسكال سليمان هي جريمة سياسية حتى إثبات العكس، مشيرةً الى أنه وبغض النظر عن أن منفذيها هم أداة، لكن وجودهم أصبح خطراً كبيراً.

وعرضت جعجع مع وزيرِ الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، عدد النازحين السوريين في قضاء بشري وفي كافة الأقضية في خلال زيارة قامت بها الى وزارة الداخلية للقائه. وطلبت منه تعميم الإجراءات المتخذة في قضاء بشري لتنظيم الوجود السوري على كل البلديات.


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