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الحلبي أعلن فتح باب تقديم طلبات الترشيح لإمتحانات الدورة الأولى في الكولوكيوم في هذه الإختصاصات...
أخبار لبنان
2024-04-15 | 14:05
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الحلبي أعلن فتح باب تقديم طلبات الترشيح لإمتحانات الدورة الأولى في الكولوكيوم في هذه الإختصاصات...
أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي قرارًا حمل الرقم 2398/11 تاريخ 9/4/2024 المتعلق بفتح باب تقديم طلبات الترشيح لامتحانات الكولوكيوم للعام 2024 - الدورة الأولى في اختصاصات "تقويم النطق" و"قياس النظر" و"العلاج النفسي الحركي".
وأعلنت المديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي عن بدء استقبال طلبات الترشيح لامتحانات الكولوكيوم للعام 2024 - الدورة الأولى لاختصاصات:
- تقويم النطق- قياس النظر- العلاج النفسي الحركي
وذلك ابتداءً من يوم الإثنين في 15/4/2024 ولغاية يوم الجمعة في 31/5/2024.
وتقدم طلبات الترشيح لامتحانات الكولوكيوم في الاختصاصات المذكورة أعلاه عبر الرابط الإلكتروني التالي الخاص بقسم الكولوكيوم في المديرية العامة للتعليم العالي:
https://dghe.mehe.gov.lb
وذلك مباشرة من قبل أصحاب العلاقة، في ما خص المتخرجين والطلاب المرشحين للتخرج مع نهاية الفصل الدراسي الحالي (ربيع 2024) من مؤسسات تعليم عال عاملة خارج لبنان، ومن قبل مندوب الجامعة/الكلية المعنية، في ما خص المتخرجين والطلاب المرشحين للتخرج مع نهاية الفصل الدراسي الحالي (ربيع 2024) من مؤسسات تعليم عال خاصة عاملة داخل لبنان،
مع الإشارة إلى:
1. أن الرابط سوف يغلق عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الجمعة في 31/5/2024،
2. ضرورة قيام المرشحين بتقديم ملف الترشيح ورقيًا، متضمنًا المستندات المطلوبة، مباشرةً، أو عبر أحد أفراد العائلة (الجدين، الوالدين، الأبناء، الإخوة، الأخوات)، إلى أمانة سر قسم الكولوكيوم والمعادلات الجامعية في المديرية العامة للتعليم العالي في المبنى المركزي لوزارة التربية والتعليم العالي (الأونيسكو، ساحة حبيب أبي شهلا، الطابق السادس).
المستندات المطلوبة:
- صورة، مصدقة وفق الأصول، عن بطاقة الهوية، أو إخراج قيد إفرادي أصلي لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر بتاريخ تقديم طلب الترشيح (ضرورة أن يضم إخراج القيد صورة شمسية حديثة للمرشح/ـة).
- ثلاث صور شمسية حديثة للمرشح/ـة، مصدقة من مختار المحلة.
- نسخة طبق الأصل عن شهادة إنهاء المرحلة الثانوية، في ما خص شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو شهادة البكالورية الفنية اللبنانية.
- نسخة طبق الأصل عن إفادة المعادلة لشهادة إنهاء المرحلة الثانوية من غير الشهادتين المذكورتين أعلاه.
- الشهادات الجامعية وإفادات العلامات ذات الصلة، مصدقة من أمانة سر المصادقات الجامعية في المديرية العامة للتعليم العالي، في ما خص خريجي وطلاب مؤسسات التعليم العالي الخاصة العاملة في لبنان.
- الشهادات الجامعية وإفادات العلامات وملحق الشهادة (حال وجوده)، مصدقين وفق الأصول، في ما خص خريجي وطلاب مؤسسات التعليم العالي العاملة خارج لبنان.
- نسخة طبق الأصل عن إفادة المعادلة الجامعية الصادرة عن أمانة سر المعادلات الجامعية في المديرية العامة للتعليم العالي، وذلك في ما خص الشهادات الصادرة عن غير الجامعة اللبنانية.
- نسخة عن إفادات التدريب في سوق العمل في الاختصاص (في حال توفرها).
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