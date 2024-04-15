حريق داخل مبنى في تلة الخياط تمت السيطرة عليه... ولا اصابات

اندلع حريق في أحد المباني في منطقة تلة الخاط في بيروت مساء اليوم، عملت فرق الدفاع المدني بمؤازرة من فوج اطفاء بيروت على اطفائه.



وفي السياق، أكدت المديرية العامة للدفاع المدني للـLBCI، أنه تمت السيطرة على الحريق، لافتة الى النيران أتت على المنور والواجهة الخارجية لثلاث شقق (الطابق ٣ و٤ و٥) ولم تدخل المنازل.



من جهة أخرى، أكد الصليب الاحمر اللبناني للـLBCI، ألا اصابات جراء الحريق، باستثناء حالة اختناق نقلت الى مركز كليمنصو الطبي وستخرج بعد قليل.