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زهرا لـ"عشرين 30": فريق واحد في لبنان يفلت من العقاب في لبنان هو حزب الله وحلفائه

أخبار لبنان
2024-04-15 | 15:27
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زهرا لـ&quot;عشرين 30&quot;: فريق واحد في لبنان يفلت من العقاب في لبنان هو حزب الله وحلفائه
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زهرا لـ"عشرين 30": فريق واحد في لبنان يفلت من العقاب في لبنان هو حزب الله وحلفائه

رأى عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية النائب السابق أنطوان زهرا أن "الرد الإيراني من خلال إنذار مسبق شبيه بالرد على مقتل سليماني،" مشيرًا إلى أن "أميركا حريصة فقط على الدفاع عن إسرائيل."

ولفت زهرا في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI إلى أنه "على الرغم من إعلان إيران وأنصارها أن الرد الذي حصل هو الأقل درجة من الردود، إلا أنها لا تتمتع بما يتمتع به الغرب من تقنيات حديثة وأسلحة، وهي لديها فقط السلاح الصاروخي والمسيرات التي تم استخدامها."
 
واعتبر أن "حزب الله أقحم لبنان في مواجهة لم تخدم أي طرف ولم تشغل الجيش الإسرائيلي عما يقوم به."

وقال: "لست معنيًا بحرب بين إسرائيل وإيران وأنا على حياد منها."

وأكد زهرا أن "تحييد لبنان يكون بعدم الدخول في حرب منذ 8 تشرين الأول وعبر تطبيق القرارات الدولية وعدم إشتراط أن تطبقها إسرائيل أولًا لكي يطبقها لبنان من بعدها."

وعن جريمة خطف وقتل منسق حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان، شدد على أن "القوات وصفت إغتياله بالـ"سياسي" حتى إثبات العكس بالقرائن والأدلة،" مشيرًا إلى أنها "أول حادثة بعمليات سرقة السيارات يقتل بها شخص وسيارته "مش حرزانة"، بالإضافة إلى شكل الجثة المصورة في سوريا."
 
وأوضح أن "الإتهام السياسي لحزب الله أنه أسقط دور الدولة في لبنان، واستباحة الأمن من إنتاجه، ولم يتهم بالجريمة،" قائلًا إن "هناك فريق واحد في لبنان يفلت من العقاب في لبنان هو حزب الله وحلفائه."

واعتبر أن "كل الجرائم التي لم تكشف حقيقتها هناك جهة واحدة خلفها وهي محور الممانعة."

أخبار لبنان

لـ"عشرين

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