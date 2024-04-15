سالم لـ"عشرين 30": إسرائيل تحضر لرد جدي... وواشنطن لا تحبذ حربًا

رأى رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن الدكتور بول سالم أن "ثمة نقلة نوعية لإيران في تصرفها مع إسرائيل لأنها كانت تعتمد على حلفائها في وقت سابق لكنها تدخلت هي شخصيًا،" مشيرًا إلى أنه "على الرغم من أن نتائج الرد لم تكن كبيرة، إلا أن وقعه الإستراتيجي كان مهمًا."



وفي حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، لفت سالم إلى أن "إسرائيل تحضر لرد جدي من خلال ضربات في الداخل الإيراني وهي سترد في الأيام المقبلة."



وقال: "أنا قلق، ومن الممكن أن تتبع إسرائيل التقنية نفسها التي اعتمدتها إيران خلال ردها."



وأشار إلى أن "أميركا لن تكون في وجهة الهجوم، بل فقط في وجهة الدفاع عن إسرائيل،" مؤكدًا أن "واشنطن لا تحبذ حربًا."

