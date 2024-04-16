التجارة الإلكترونية حلّ للتجار اللبنانيين

بوابة للتجارة الإلكترونية يضعها بنك بيروت بمتناول التجار وأصحاب المؤسسات وتوفر خدمات معالجة الدفع بكافة البطاقات عبر جميع القنوات بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتجارة عبر الهواتف الذكية، مما يسمح للتجار بتوسيع أعمالهم في لبنان والخارج على مدار السنة.



بوابة بنك بيروت للدفع الالكتروني هي دعوة للمؤسسات الخاصة والرسمية لعرض خدماتها عبر الشبكة الالكترونية لما تؤمّنه هذه القناة الالكترونية من قيمة ممتازة وسهولة وخفض في الكلفة. تشجّع أصحاب المشاريع والأعمال نظراً لِما تتيحه لهم من فرص لتسويق خدماتهم ومنتجاتهم وتعزيز حضور مؤسساتهم على الشبكة الالكترونية وزيادة حجم مبيعاتهم. كما انها تعزز الروابط بين المغتربين ولبنان ومؤسساته التجارية ومنتجاته وبالتالي تدعم الاقتصاد الوطني.