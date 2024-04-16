مكاري للـ LBCI: هذه المرة القرارات المتعلقة بالنزوح السوري عمليّة اكثر من السابق

أعلن وزير الاعلام زياد مكاري اثر اللقاء التشاوري الأخير في السراي، ان أمور عدّة حدثت في الآونة الأخيرة من النزوح والأزمة الديبلوماسية مع قبرص والجرائم التي وقعت، سرّعت وتيرة الاهتمام في المشكلة الوجودية للبنان.



واشار خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI الى أن الحل يكون إما بالعودة الى سوريا ام بالذهاب الى بلد ثالث.



وعن قرارات الحكومة، أجاب على انتقادات المواطنين، بأنّ هذه المرة، القرارات عمليّة اكثر من السابق، كالتعميم الرامي الى اقفال المؤسسات التي يملكها السوريون وغير المرخصة.



أما في شأن قوافل العودة، أجاب مكاري: "يا ليت الامر بهذه السهولة، فالموضوع بحاجة الى حلّ سياسي مع سوريا ورفع الحصار عنها وان يقتنع المجتمع الدولي بأنّ معظم الأراضي السورية أصبحت آمنة".