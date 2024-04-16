"الوطني الحرّ" يردّ على زهرا: ابو سرحال الذي هدد السوريين هو من مناصري القوات وليس التيار

ردّت هيئة قضاء المتن في "التيار الوطني الحر" على ما ورد على لسان النائب السابق للقوات اللبنانية انطوان زهرا في برنامج عشرين 30 عبر شاشة الـ LBCI عند قوله "المدعو ايلي ابو سرحال الذي كان يهدد النازحين السوريين في منطقة برج حمود ينتمي للتيار الوطني الحر".



وأكّدت الهيئة ان "الشاب ابو سرحال هو من مناصري القوات اللبنانية وهو ما يشهد له ابناء المنطقة وصوره المتداولة على وسائل التواصل الإجتماعي، ان التيار الوطني الحر الذي تشهد له مواقفه من موضوع النزوح السوري منذ العام ٢٠١١ يطالب بالعودة الآمنة والكريمة للنازحين تحت سقف القانون، اما منطق التحريض الذي استعمل في الشارع الاسبوع الماضي لا يساهم بحل مسألة النزوح بل يجر البلاد الى الفوضى والخراب".