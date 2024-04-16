كرامي‎ بعد لقاء تكتل" التوافق الوطنيّ" باللجنة الخماسية: لا حلّ ولا خلاص الا بالحوار

أكّد النائب فيصل كرامي أنّ نوّاب تكتل "التوافق الوطنيّ" لمسوا دفعًا من اللجنة الخماسية، تجاه الحلّ في لبنان لجهة انتخاب رئيس للجمهورية.



وقال، بعد لقاء نواب تكتل "التوافق الوطنيّ" أعضاء اللجنة الخماسية، في دارة السفير المِصريّ، في عرمون: "يمرّ لبنان في مرحلة تعتبر أخطر من أيّ وقت مضى."



ورأى ألّا خلاص ولا حلّ إلّا بالحوار.



ولفت كرامي إلى أنّ ثقة الخماسية برئيس مجلس النواب نبيه بري كبيرة جدًا.



وأشار إلى ألّا جديد لدى الخماسية وإنّما فقط استمزاج للآراء.



وقال: "معروف الإسم الذي نؤيّده ونحن مستعدّون للدفاع عنه حتى النهاية."