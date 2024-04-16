رئيس الكتائب التقى حاصباني موفدًا من جعجع: استمرار التنسيق في هذه الظروف الحرجة

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، النائب غسان حاصباني موفدًا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي شكر الجميّل على مواقف الكتائب إثر اغتيال باسكال سليمان.



وكان اللقاء أيضًا، مناسبة لاستعراض التطورات المتسارعة في لبنان والمنطقة ولاستمرار التنسيق في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها لبنان.