الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
24
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
24
o
الجنوب
23
o
البقاع
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
24
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
24
o
الجنوب
23
o
البقاع
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مخزومي بعد اجتماع اللجنة الخماسية: هذا اللقاء بمثابة جسر تقارب لمناقشة أفكار تمكّننا من انتخاب رئيس
أخبار لبنان
2024-04-16 | 08:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مخزومي بعد اجتماع اللجنة الخماسية: هذا اللقاء بمثابة جسر تقارب لمناقشة أفكار تمكّننا من انتخاب رئيس
2
min
مخزومي بعد اجتماع اللجنة الخماسية: هذا اللقاء بمثابة جسر تقارب لمناقشة أفكار تمكّننا من انتخاب رئيس
بحثت كتلة تجدد التي تضمّ النواب فؤاد المخزومي, أشرف ريفي وميشال معوض، وأديب عبد المسيح، مع سفراء اللجنة الخماسية في آخر المستجدات المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية والسبل الآيلة إلى ذلك.
وبعد اللقاء، أكدت كتلة تجدد "أنها لن نتبل برئيس من العهد السابق بعد أن تحول لبنان من سويسرا الشرق الى بلد الكبتاغون".
ولفتت إلى أنه "لم يتم طرح أسماء ولكن المواصفات التي عُرضت ترضينا"، مشددة على احترام سرية المناقشة التي حصلت وطرحنا مبادرة تحت سقف الدستور.
وتمنت الكتلة أن تأخذ اللجنة الخماسية بها وأن الأهم هو الحفاظ على الديموقراطية واحترام روح الدستور وهو ما نريد إنتاجه.
وأكد مخزومي أن "لقائنا مع اللجنة اليوم هو بمثابة جسر تقارب لفهم ومناقشة الأفكار وطرح حلول وسطية تمكّننا من انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن".
وشدد على أن الدستور واتفاق الطائف هما من الأسس والثوابت التي لا نساوم عليها وهما الضمانة للوصول إلى حلول وسطية وإنجاز الاستحقاق الرئاسي.
وأكد مخزومي أن المجتمعين الدولي والعربي لم يتركا لبنان يومًا، معتبرا أن لقاءات اللجنة الخماسية ورغبتها بمساعدة بلدنا وشعبه خير دليل على ذلك.
أخبار لبنان
اجتماع
اللجنة
الخماسية:
اللقاء
بمثابة
تقارب
لمناقشة
أفكار
تمكّننا
انتخاب
التالي
غارة استهدفت سيارة على طريق المجبل في بلدة عين بعال
رئيس الكتائب التقى حاصباني موفدًا من جعجع: استمرار التنسيق في هذه الظروف الحرجة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-03-17
فارس سعيد للـ LBCI: اللجنة الخماسية لا ترفض فرنجية لكن اذا وصلت الى صيغة لتنفيذ القرار 1701 عبر رئيس جمهورية ستستكمل العمل على ذلك واذا فشلت اللجنة الخماسية نحن سننتظر الى ما بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية
آخر الأخبار
2024-03-17
فارس سعيد للـ LBCI: اللجنة الخماسية لا ترفض فرنجية لكن اذا وصلت الى صيغة لتنفيذ القرار 1701 عبر رئيس جمهورية ستستكمل العمل على ذلك واذا فشلت اللجنة الخماسية نحن سننتظر الى ما بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية
0
أخبار لبنان
2024-02-08
مخزومي زار دريان: لصحوة لدى مختلف القوى السياسية وإيصال رئيس يتمتع بالمواصفات التي طرحتها اللجنة الخماسية
أخبار لبنان
2024-02-08
مخزومي زار دريان: لصحوة لدى مختلف القوى السياسية وإيصال رئيس يتمتع بالمواصفات التي طرحتها اللجنة الخماسية
0
أخبار لبنان
09:01
عبد المسيح يوضح اقتراحه خلال اجتماع اللجنة الخماسية
أخبار لبنان
09:01
عبد المسيح يوضح اقتراحه خلال اجتماع اللجنة الخماسية
0
آخر الأخبار
2024-03-20
سفير مصر لدى لبنان: ما تهدف اليه الخماسية هو تطبيق الدستور والبعض لديه مخاوف من "الحوار" ولكن لم يتم انتخاب رئيس في اي زمن في لبنان بدون حوار والفارق بين الحوارات السابقة والحالية انها برئاسة بري ويجب ألا نتحدث عن شكل الحوار بل ان نتفق على المبدأ
آخر الأخبار
2024-03-20
سفير مصر لدى لبنان: ما تهدف اليه الخماسية هو تطبيق الدستور والبعض لديه مخاوف من "الحوار" ولكن لم يتم انتخاب رئيس في اي زمن في لبنان بدون حوار والفارق بين الحوارات السابقة والحالية انها برئاسة بري ويجب ألا نتحدث عن شكل الحوار بل ان نتفق على المبدأ
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:10
استلام هبة مقدَّمة من اليونيفيل للمديرية العامة للدفاع المدني برعاية العميد ريمون خطار
أخبار لبنان
14:10
استلام هبة مقدَّمة من اليونيفيل للمديرية العامة للدفاع المدني برعاية العميد ريمون خطار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في واشنطن... لبنان حاضر في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في واشنطن... لبنان حاضر في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
بـ٣ فائزين... جائزة بيروت للتطوع تختتم "بيروت عاصمة الشباب العربي"
تقارير نشرة الاخبار
13:49
بـ٣ فائزين... جائزة بيروت للتطوع تختتم "بيروت عاصمة الشباب العربي"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
قطاع الزراعة والصناعات الغذائية واعد... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
قطاع الزراعة والصناعات الغذائية واعد... لماذا؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
07:17
تقديراً لجهودها خلال شهر رمضان... رجل عربي يُهدي زوجته سيارة فخمة: "حق الملح"
منوعات
07:17
تقديراً لجهودها خلال شهر رمضان... رجل عربي يُهدي زوجته سيارة فخمة: "حق الملح"
0
خبر عاجل
2024-04-13
رويترز: عدد من المسيرات يحلق من اتجاه إيران فوق محافظة السليمانية العراقية
خبر عاجل
2024-04-13
رويترز: عدد من المسيرات يحلق من اتجاه إيران فوق محافظة السليمانية العراقية
0
موضة وجمال
2023-11-19
للمرة الأولى... حسناء من نيكاراغوا تفوز بلقب "ملكة جمال الكون" (فيديو)
موضة وجمال
2023-11-19
للمرة الأولى... حسناء من نيكاراغوا تفوز بلقب "ملكة جمال الكون" (فيديو)
0
أخبار دولية
2024-03-18
الأمم المتحدة تحذّر من وضع غذائيّ كارثيّ لنصف سكان غزة
أخبار دولية
2024-03-18
الأمم المتحدة تحذّر من وضع غذائيّ كارثيّ لنصف سكان غزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في واشنطن... لبنان حاضر في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في واشنطن... لبنان حاضر في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
انطلاق المشوار التقليدي للشعلة الأولمبية من اليونان قبل حوالى المئة يوم على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024
تقارير نشرة الاخبار
13:51
انطلاق المشوار التقليدي للشعلة الأولمبية من اليونان قبل حوالى المئة يوم على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
حرب غزة في قلب كاليفورنيا
تقارير نشرة الاخبار
13:49
حرب غزة في قلب كاليفورنيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
بـ٣ فائزين... جائزة بيروت للتطوع تختتم "بيروت عاصمة الشباب العربي"
تقارير نشرة الاخبار
13:49
بـ٣ فائزين... جائزة بيروت للتطوع تختتم "بيروت عاصمة الشباب العربي"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
قطاع الزراعة والصناعات الغذائية واعد... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
قطاع الزراعة والصناعات الغذائية واعد... لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
سفراء الخماسية يستكملون لقاءاتهم: هل من رئيس قريبا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
سفراء الخماسية يستكملون لقاءاتهم: هل من رئيس قريبا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
هل من بديل لليد العاملة غير اللبنانية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
هل من بديل لليد العاملة غير اللبنانية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
كيف تقرأ واشنطن التهديدات الاسرائيلية - الايرانية بالتصعيد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
كيف تقرأ واشنطن التهديدات الاسرائيلية - الايرانية بالتصعيد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هذه هي الصواريخ والمسيّرات الايرانية التي أضاءت سماء إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هذه هي الصواريخ والمسيّرات الايرانية التي أضاءت سماء إسرائيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
01:41
جريمة قتل مروعة في صيدا: قطّعها ودفنها في الحديقة
أمن وقضاء
01:41
جريمة قتل مروعة في صيدا: قطّعها ودفنها في الحديقة
2
امن وقضاء
07:28
جريمة قتل في العزونية قضاء عاليه... ما الدوافع؟
امن وقضاء
07:28
جريمة قتل في العزونية قضاء عاليه... ما الدوافع؟
3
منوعات
10:26
"ثبتوه على الأرض فابتسم ابتسامة عريضة"... حقائق صادمة عن المراهق الذي طعن الأسقف مار ماري إيمانويل! (صور)
منوعات
10:26
"ثبتوه على الأرض فابتسم ابتسامة عريضة"... حقائق صادمة عن المراهق الذي طعن الأسقف مار ماري إيمانويل! (صور)
4
اقتصاد
02:08
ارتفاع سعر المحروقات...ماذا عن الغاز؟
اقتصاد
02:08
ارتفاع سعر المحروقات...ماذا عن الغاز؟
5
فنّ
05:46
سيارة عبد الله بالخير تصدم الجمهور.. هيكلها الخارجي من الجوخ! (فيديو)
فنّ
05:46
سيارة عبد الله بالخير تصدم الجمهور.. هيكلها الخارجي من الجوخ! (فيديو)
6
آخر الأخبار
14:36
هيئة البث الاسرائيلية: هناك استعداد إسرائيلي للرد على الهجوم الإيراني خلال وقت قصير وتوقعات برد إيراني إضافي
آخر الأخبار
14:36
هيئة البث الاسرائيلية: هناك استعداد إسرائيلي للرد على الهجوم الإيراني خلال وقت قصير وتوقعات برد إيراني إضافي
7
أخبار دولية
00:59
مهاجم الأسقف مار ماري عمانوئيل يبلغ من العمر 15 عامًا..الهجوم اعتُبر "عملًا ارهابيًا"
أخبار دولية
00:59
مهاجم الأسقف مار ماري عمانوئيل يبلغ من العمر 15 عامًا..الهجوم اعتُبر "عملًا ارهابيًا"
8
منوعات
15:15
إدمانها الجنسي يزودها بأفكار انتحارية... شابة ثلاثينية تتحدث عما مرّت به!
منوعات
15:15
إدمانها الجنسي يزودها بأفكار انتحارية... شابة ثلاثينية تتحدث عما مرّت به!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More