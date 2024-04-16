مخزومي بعد اجتماع اللجنة الخماسية: هذا اللقاء بمثابة جسر تقارب لمناقشة أفكار تمكّننا من انتخاب رئيس

بحثت كتلة تجدد التي تضمّ النواب فؤاد المخزومي, أشرف ريفي وميشال معوض، وأديب عبد المسيح، مع سفراء اللجنة الخماسية في آخر المستجدات المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية والسبل الآيلة إلى ذلك.وبعد اللقاء، أكدت كتلة تجدد "أنها لن نتبل برئيس من العهد السابق بعد أن تحول لبنان من سويسرا الشرق الى بلد الكبتاغون".ولفتت إلى أنه "لم يتم طرح أسماء ولكن المواصفات التي عُرضت ترضينا"، مشددة على احترام سرية المناقشة التي حصلت وطرحنا مبادرة تحت سقف الدستور.وتمنت الكتلة أن تأخذ اللجنة الخماسية بها وأن الأهم هو الحفاظ على الديموقراطية واحترام روح الدستور وهو ما نريد إنتاجه.وأكد مخزومي أن "لقائنا مع اللجنة اليوم هو بمثابة جسر تقارب لفهم ومناقشة الأفكار وطرح حلول وسطية تمكّننا من انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن".وشدد على أن الدستور واتفاق الطائف هما من الأسس والثوابت التي لا نساوم عليها وهما الضمانة للوصول إلى حلول وسطية وإنجاز الاستحقاق الرئاسي.وأكد مخزومي أن المجتمعين الدولي والعربي لم يتركا لبنان يومًا، معتبرا أن لقاءات اللجنة الخماسية ورغبتها بمساعدة بلدنا وشعبه خير دليل على ذلك.