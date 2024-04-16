عبد المسيح يوضح اقتراحه خلال اجتماع اللجنة الخماسية

أوضح النائب أديب عبد المسيح "ما نشرته بعض وسائل الإعلام تفسيراً لإقتراحه خلال إجتماع الخماسية و تضمنت أولا دعوة النواب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وفي حال عدم حصول ذلك في الدورة الأولى ينتقل النواب إلى حوار ونقاش داخل أروقة المجلس النيابي على أن يلتزم جميع النواب بضمانة الخماسية عدم مغادرة مبنى المجلس و الإنتقال للقاعة العامة لإنتخاب رئيس جمهورية بدورات متلاحقة".



وأوضح عبد المسيح في بيان أن رئاسة الحوار الذي ورد في وسائل الإعلام هو فعليا رئاسة الجلسة الإنتخابية التي تبقى مفتوحة خلال الدورات و بالتالي إن الرئيس بري و بحقوقه الدستورية هو رئيسها بينما يجري التشاور ما بين الأطراف.



ولفت إلى أن هذه المبادرة التي طرحها شخصيا من قبل على الرئيس بري تنص على ضرورة التمسك بالدستور واتفاق الطائف ورفض الأعراف ، وعلى الدعوة لجلسات بدورات متتالية لانتخاب الرئيس، فاقتضى التصويب تلافياً لأي اجتهاد.