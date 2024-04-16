وزارة الخارجية أعربت عن تضامنها وتعاطفها مع سلطنة عمان

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان، عن تضامنها وتعاطفها مع سلطنة عمان الشقيقة جراء السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت ولاية المضيبي، وتسببت بوقوع عدد من الضحايا والجرحى والمفقودين.



وتقدمت الوزارة بخالص التعازي وأصدق المواساة لسلطنة عُمان قيادة، وحكومة، وشعباً، في هذا المصاب الأليم سائلة الرحمة لنفوس الضحايا، والصبر لذويهم، والشفاء العاجل للمصابين، وعودة المفقودين سالمين إلى أسرهم، مع تمنياتها للسلطنة وشعبها بدوام الرخاء والازدهار.