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لقاء بين ميناسيان وبري أكد ضرورة ترسيخ منطق الحوار بين كل الأطياف للخروج من الأزمة

أخبار لبنان
2024-04-16 | 10:50
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لقاء بين ميناسيان وبري أكد ضرورة ترسيخ منطق الحوار بين كل الأطياف للخروج من الأزمة
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لقاء بين ميناسيان وبري أكد ضرورة ترسيخ منطق الحوار بين كل الأطياف للخروج من الأزمة

زار بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك الكاثوليكوس روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان رئيس مجلس النواب نبيه بري، يرافقه المونسنيور أمين سر البطريرك ميناسيان ناريك منويان، الأب رافي أوهانيسيان، الأب آرام ابراهاميان، ومسؤول العلاقات العامة في البطريركية شربل بسطوري.

وبحسب بيان وزعته بطريركية بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، شدد البطريرك ميناسيان خلال الزيارة على ضرورة تكثيف الجهود للخروج بلبنان من الأزمة الراهنة. ونوه بحكمة الرئيس بري في التعاطي مع الأزمة ولم الشمل. 

وأكد الجانبان ضرورة تدعيم دولة المؤسسات وترسيخ منطق الحوار بين كل الأطياف للخروج من الأزمة الراهنة. كما شددا على ضرورة تضافر الجهود بين كل الأطياف السياسية والدينية والاجتماعية لصون الاستقرار في لبنان.

أخبار لبنان

ميناسيان

بري

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