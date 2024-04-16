الجيش الإسرائيلي يؤكد قتل قيادي في حزب الله في ضربة بلبنان

أكد الجيش الإسرائيلي اليوم، قتل قيادي في "حزب الله" في ضربة نفذت في جنوب لبنان.



وأورد بيان للجيش أن طائرة تابعة له "قصفت وقامت "بتصفية" اسماعيل يوسف باز، القيادي في قطاع الساحل في حزب الله" في منطقة عين بعال في لبنان، مضيفا أن القيادي المذكور "شارك في التخطيط لإطلاق قذائف وصواريخ مضادة للدبابات في اتجاه اسرائيل من المنطقة الساحلية في لبنان".