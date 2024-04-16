الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
21
o
الجنوب
22
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
21
o
الجنوب
22
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
باسيل عن الانتخابات البلدية: السؤال ليس إذا كان التيار جاهزًا بل إذا كانت الحكومة جاهزة ووزارة الداخلية
أخبار لبنان
2024-04-16 | 11:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
باسيل عن الانتخابات البلدية: السؤال ليس إذا كان التيار جاهزًا بل إذا كانت الحكومة جاهزة ووزارة الداخلية
2
min
باسيل عن الانتخابات البلدية: السؤال ليس إذا كان التيار جاهزًا بل إذا كانت الحكومة جاهزة ووزارة الداخلية
هنّأ رئيس "التيار الوطنيّ الحر" النائب جبران باسيل نقيب المهندسين فادي حنا، في بيروت والنقيب شوقي فتفت، في طرابلس، بفوزهما.
واعتبر، في مؤتمر صحافيّ، أنّه انتصار مزدوج على مدى لبنان كلّه بأكبر نقابة وبمعركة سياسية واضحة، لها معاني وطنية وسياسية وشعبية.
أمّا عمّا شاع عن الأرقام وتشويه الحقائق، فقال: "سنبقى نواجه كذبهم بمعركة الأرقام والحقائق، فهم حاولوا تشويه صورة مرشحنا بالتلفيق عن الشركات بالضاحية وOFAC فيما نحنا احترمنا مرشحهم بيار جعارة، لأنّه إنسان مستقل ومحترم ويستحق التقدير ولا يستأهل التشهير والتشويه."
ولفت باسيل في شأن الانتخابات البلدية، إلى أنّ السؤال ليس إذا كان التيار جاهزًا للانتخابات البلدية، بل إذا كانت الحكومة جاهزة ووزارة الداخلية.
وأعلن عن وجود عدة مؤشرات لعدم الجهوزية، "وهي عدم عقد أيّ اجتماع للمحافظين مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي وعدم عقد أيّ اجتماع على مستوى المحافظات مع القائمقامين وعلى بعد 3 أسابيع ونصف من الانتخابات، لم تسجل أيّ حركة فعلية أو ترشيحات رسمية وغير رسمية".
وأكّد أنّ التيار سيشارك ولن يمدد للبلديات، إذا كانت الوزارة جاهزة.
وعن موضوع اللجوء السوري قال: "هل كنا بحاجة لجريمة قتل باسكال سليمان لنعرف خطر اللجوء السوريّ، بعد أن أيّد البعض دخوله وبقاءه في لبنان ولو على جثثهم؟"
وطالب بصدور موقف دوليّ وخصوصًا أوروبيّ باعتبار معظم مناطق سوريا آمنة وممكن العودة إليها.
وشدّد على أنّ كل دولة لا تأخذ هكذا موقف يعتبر موقفها وكأنه عدائيّ تجاه لبنان.
وطلب صدور موقف نيابيّ حاسم لجهة رفض بقاء اللاجئين وإعطاء توصيات وتوجيهات للحكومة والوزراء كل بمفرده لاتخاذ الاجراءات الطبيعية القانونية المطلوبة وقيام الحكومة بتنفيذ كامل ورقة سياسة عودة اللاجئين التي تتضمن الاجراءات المعروفة، وعلى رأسها وقف تمويل بقاء اللاجئين في لبنان بل تمويل عودتهم.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الانتخابات
البلدية:
السؤال
التيار
جاهزًا
الحكومة
جاهزة
ووزارة
الداخلية
التالي
أكثر من 65 نائباً يتآمرون على الإستحقاق البلدي (نداء الوطن)
أسرار الصحف 16-04-2024
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2024-04-15
وزير الداخلية يحدد موعد الانتخابات البلدية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار بتاريخ ١٩ ايار ٢٠٢٤
خبر عاجل
2024-04-15
وزير الداخلية يحدد موعد الانتخابات البلدية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار بتاريخ ١٩ ايار ٢٠٢٤
0
خبر عاجل
2024-04-05
وزير الداخلية يحدد موعد الانتخابات البلدية في جبل لبنان بتاريخ ١٢ أيار ٢٠٢٤
خبر عاجل
2024-04-05
وزير الداخلية يحدد موعد الانتخابات البلدية في جبل لبنان بتاريخ ١٢ أيار ٢٠٢٤
0
أخبار لبنان
2024-04-15
باسيل بعد فوز فادي حنا: لا احد يهزم التيار طالما يحمل قضية حق
أخبار لبنان
2024-04-15
باسيل بعد فوز فادي حنا: لا احد يهزم التيار طالما يحمل قضية حق
0
آخر الأخبار
2024-04-09
باسيل: جريمة قتل باسكال سليمان هي عبرة لكي لا أقول هي إنذار لأنها أكبر بكثير فهي عبرة لكل من دافع عن دخول السوريين بدون أي قيد أو شرط ولكل من وقع على عريضة ضدي وضد التيار ولكل من صرح واعتدى علينا
آخر الأخبار
2024-04-09
باسيل: جريمة قتل باسكال سليمان هي عبرة لكي لا أقول هي إنذار لأنها أكبر بكثير فهي عبرة لكل من دافع عن دخول السوريين بدون أي قيد أو شرط ولكل من وقع على عريضة ضدي وضد التيار ولكل من صرح واعتدى علينا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:25
أدرعي: الجيش الاسرائيلي يقضي على قائد الوحدة الصاروخيّة في القطاع الغربي لقوة الرضوان
أخبار لبنان
15:25
أدرعي: الجيش الاسرائيلي يقضي على قائد الوحدة الصاروخيّة في القطاع الغربي لقوة الرضوان
0
أخبار لبنان
14:24
شركة طيران الشرق الأوسط تلغي رحلتيها إلى دبي
أخبار لبنان
14:24
شركة طيران الشرق الأوسط تلغي رحلتيها إلى دبي
0
أخبار لبنان
14:10
استلام هبة مقدَّمة من اليونيفيل للمديرية العامة للدفاع المدني برعاية العميد ريمون خطار
أخبار لبنان
14:10
استلام هبة مقدَّمة من اليونيفيل للمديرية العامة للدفاع المدني برعاية العميد ريمون خطار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في واشنطن... لبنان حاضر في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في واشنطن... لبنان حاضر في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
بـ٣ فائزين... جائزة بيروت للتطوع تختتم "بيروت عاصمة الشباب العربي"
تقارير نشرة الاخبار
13:49
بـ٣ فائزين... جائزة بيروت للتطوع تختتم "بيروت عاصمة الشباب العربي"
0
خبر عاجل
2024-04-14
"الشرق الأوسط" تعلن جدول رحلاتها لليوم
خبر عاجل
2024-04-14
"الشرق الأوسط" تعلن جدول رحلاتها لليوم
0
أخبار لبنان
04:41
"الوطني الحرّ" يردّ على زهرا: ابو سرحال الذي هدد السوريين هو من مناصري القوات وليس التيار
أخبار لبنان
04:41
"الوطني الحرّ" يردّ على زهرا: ابو سرحال الذي هدد السوريين هو من مناصري القوات وليس التيار
0
آخر الأخبار
15:38
رئيس الوزراء العراقي: لم نتلق أي تقارير أو مؤشرات على إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من العراق أثناء الهجوم الإيراني على إسرائيل
آخر الأخبار
15:38
رئيس الوزراء العراقي: لم نتلق أي تقارير أو مؤشرات على إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من العراق أثناء الهجوم الإيراني على إسرائيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في واشنطن... لبنان حاضر في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في واشنطن... لبنان حاضر في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
انطلاق المشوار التقليدي للشعلة الأولمبية من اليونان قبل حوالى المئة يوم على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024
تقارير نشرة الاخبار
13:51
انطلاق المشوار التقليدي للشعلة الأولمبية من اليونان قبل حوالى المئة يوم على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
حرب غزة في قلب كاليفورنيا
تقارير نشرة الاخبار
13:49
حرب غزة في قلب كاليفورنيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
بـ٣ فائزين... جائزة بيروت للتطوع تختتم "بيروت عاصمة الشباب العربي"
تقارير نشرة الاخبار
13:49
بـ٣ فائزين... جائزة بيروت للتطوع تختتم "بيروت عاصمة الشباب العربي"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
قطاع الزراعة والصناعات الغذائية واعد... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
قطاع الزراعة والصناعات الغذائية واعد... لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
سفراء الخماسية يستكملون لقاءاتهم: هل من رئيس قريبا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
سفراء الخماسية يستكملون لقاءاتهم: هل من رئيس قريبا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
هل من بديل لليد العاملة غير اللبنانية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
هل من بديل لليد العاملة غير اللبنانية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
كيف تقرأ واشنطن التهديدات الاسرائيلية - الايرانية بالتصعيد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
كيف تقرأ واشنطن التهديدات الاسرائيلية - الايرانية بالتصعيد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هذه هي الصواريخ والمسيّرات الايرانية التي أضاءت سماء إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هذه هي الصواريخ والمسيّرات الايرانية التي أضاءت سماء إسرائيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
14:24
شركة طيران الشرق الأوسط تلغي رحلتيها إلى دبي
أخبار لبنان
14:24
شركة طيران الشرق الأوسط تلغي رحلتيها إلى دبي
2
أمن وقضاء
01:41
جريمة قتل مروعة في صيدا: قطّعها ودفنها في الحديقة
أمن وقضاء
01:41
جريمة قتل مروعة في صيدا: قطّعها ودفنها في الحديقة
3
منوعات
10:26
"ثبتوه على الأرض فابتسم ابتسامة عريضة"... حقائق صادمة عن المراهق الذي طعن الأسقف مار ماري إيمانويل! (صور)
منوعات
10:26
"ثبتوه على الأرض فابتسم ابتسامة عريضة"... حقائق صادمة عن المراهق الذي طعن الأسقف مار ماري إيمانويل! (صور)
4
امن وقضاء
07:28
جريمة قتل في العزونية قضاء عاليه... ما الدوافع؟
امن وقضاء
07:28
جريمة قتل في العزونية قضاء عاليه... ما الدوافع؟
5
فنّ
05:46
سيارة عبد الله بالخير تصدم الجمهور.. هيكلها الخارجي من الجوخ! (فيديو)
فنّ
05:46
سيارة عبد الله بالخير تصدم الجمهور.. هيكلها الخارجي من الجوخ! (فيديو)
6
اقتصاد
02:08
ارتفاع سعر المحروقات...ماذا عن الغاز؟
اقتصاد
02:08
ارتفاع سعر المحروقات...ماذا عن الغاز؟
7
منوعات
15:22
"زوجها كسرها من الخبيط"... بعد أن ظهرت بعين دامية: هل تعرضت شروق للضرب على يد دكتور فود؟ (فيديو)
منوعات
15:22
"زوجها كسرها من الخبيط"... بعد أن ظهرت بعين دامية: هل تعرضت شروق للضرب على يد دكتور فود؟ (فيديو)
8
أخبار دولية
00:59
مهاجم الأسقف مار ماري عمانوئيل يبلغ من العمر 15 عامًا..الهجوم اعتُبر "عملًا ارهابيًا"
أخبار دولية
00:59
مهاجم الأسقف مار ماري عمانوئيل يبلغ من العمر 15 عامًا..الهجوم اعتُبر "عملًا ارهابيًا"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More