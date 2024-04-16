استلام هبة مقدَّمة من اليونيفيل للمديرية العامة للدفاع المدني برعاية العميد ريمون خطار

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استلام هبة مقدَّمة من اليونيفيل للمديرية العامة للدفاع المدني برعاية العميد ريمون خطار
أخبار لبنان
2024-04-16 | 14:10
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استلام هبة مقدَّمة من اليونيفيل للمديرية العامة للدفاع المدني برعاية العميد ريمون خطار
في إطار التعاون القائم بين قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان والمديرية العامة للدفاع المدنيّ وبحضور كل من قائد القطاع الغربيّ لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان Brigadier General Enrico Fontana والمدير العام للدفاع المدنيّ العميد ريمون خطار، تم استلام هبة مقدمة من اليونيفيل (ضمن موازنتها المخصصة لمشاريع "الأثر السريع") الى مركز صور الإقليمي والعضوي وهي كناية عن عتاد مخصص لعمليات البحث والإنقاذ.
وقد حضر الحفل الذي أقيم في مركز صور الإقليمي، الى جانب العميد خطار والجنرال فونتانا، قائمقام صور بالوكالة محمد جفال، رئيس إتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق، مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة أمل بسَّام طليس ممثلا بـ علي عباس، مدير وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور مرتضى مهنا، ممثلون عن اليونيفيل و الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية والصليب الأحمر والهيئة الصحية، و الاجهزة الأمنية والعسكرية، رؤساء بلديات القرى المجاورة في قضاء صور، وعدد من الموظفين والمتطوعين في الدفاع المدني.
استهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد قوات الطوارئ الدولية، ومن ثم ألقى رئيس إتحاد بلديات قضاء صور حسن دبوق كلمة، تلتها كلمة قائد القطاع الغربي الجنرال فونتانا، ومن ثم كلمة راعي الاحتفال المدير العام للدفاع المدني العميد خطار.
وفي الختام جرى تبادل للدروع التذكارية، وأُزيح الستار عن اللوحة التي تخلد هذه المناسبة، ثم قام الحاضرون بجولة استطلاعية على معدات الإنقاذ للتعرف على نظام عملها، ليشاركوا بعدها في حفل كوكتيل أقيم بالمناسبة.
وقبيل مغادرته جال العميد خطار على عناصر الدفاع المدني، سيّما الذين استقدموا من مركز البنيه العضوي مساندةً لزملائهم في المراكز الحدودية (التزاماً بالمذكرة الصادرة عن المدير العام بهذا الشأن منذ اندلاع الحرب والتي نصت على استقدام التعزيزات من المراكز المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية بنظام المناوبة دعماً للمراكز في المناطق المعرضة للعدوان الإسرائيلي) وقد حثهم المدير العام على التحلي بالمناقبية والإسراع لتلبية نداءات الإغاثة عند بلوغها.
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مقدَّمة
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