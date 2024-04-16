أدرعي: الجيش الاسرائيلي يقضي على قائد الوحدة الصاروخيّة في القطاع الغربي لقوة الرضوان

#عاجل جيش الدفاع يقضي على قائد الوحدة الصاروخيّة في القطاع الغربي لقوة الرضوان المدعو محمد حسين مصطفى شحوري في كفر دونين.
لقد كان المدعو محمد شحوري مسؤولًا عن تخطيط وتنفيذ عمليات عديدة لإطلاق قذائف صاروخية نحو الأراضي الإسرائيلية من منطقة القطاع الأوسط والغربي في جنوب لبنان.… pic.twitter.com/CSBdhKigxQ
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 16, 2024
#عاجل جيش الدفاع يقضي على قائد الوحدة الصاروخيّة في القطاع الغربي لقوة الرضوان المدعو محمد حسين مصطفى شحوري في كفر دونين.
لقد كان المدعو محمد شحوري مسؤولًا عن تخطيط وتنفيذ عمليات عديدة لإطلاق قذائف صاروخية نحو الأراضي الإسرائيلية من منطقة القطاع الأوسط والغربي في جنوب لبنان.… pic.twitter.com/CSBdhKigxQ