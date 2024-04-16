أدرعي: الجيش الاسرائيلي يقضي على قائد الوحدة الصاروخيّة في القطاع الغربي لقوة الرضوان

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على موقع "اكس": "الجيش الاسرائيلي يقضي على قائد الوحدة الصاروخيّة في القطاع الغربي لقوة الرضوان محمد حسين مصطفى شحوري في كفر دونين. لقد كان محمد شحوري مسؤولا عن تخطيط وتنفيذ عمليات عديدة لإطلاق قذائف صاروخية نحو الأراضي الإسرائيلية من منطقة القطاع الأوسط والغربي في جنوب لبنان".



وأضاف أدرعي: "كما تم القضاء في نفس الغارة على محمود إبراهيم فضل الله ناشط آخر في الوحدة الصاروخية لحزب الله".