جعجع زار عائلة بسكال سليمان معزيا

زار رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع عائلة منسق القوات اللبنانية في جبيل بسكال سليمان، الذي قُتل منذ عشرة ايام، حيث قدّم لها التعزية والمواساة في مصابها الأليم.