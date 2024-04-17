"ملف النازحين" في بحث بين البيسري ورئيس مكتب UNHCR في لبنان

بحث المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري في مكتبه قبل ظهر اليوم، مع رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان UNHCR إيفو فرايجسن، في ملف النزوح السوري في لبنان والخطوات العملية المتّبعة للمعالجة.



وفي هذا الاطار، شدد المدير العام امام فرايجسن على "وجوب استحصال المديرية العامة للامن العام على بعض المعلومات المتعلقة بـ"الداتا" المسلمة الى الامن العام، لا سيما ما يتعلق بتحديد تواريخ تقديم طلبات تسجيل السوريين لدى المفوضية وتاريخ هذا التسجيل لديها، حتى تتمكن المديرية العامة من تنفيذ استراتيجيتها في معالجة ملف النزوح السوري وفق القوانين اللبنانية والدولية".