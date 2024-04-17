بو صعب: هيئة مكتب مجلس النواب عقدت إجتماعًا لمناقشة إقتراح قوانين

أكّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أنّ هيئة مكتب مجلس النواب عقدت إجتماعًا برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمناقشة إقتراح قوانين، لعرضه على الهيئة العامة.



وقال، بعد الاجتماع: "ناقشنا أولًا القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025 ، المقدّم من النائب جهاد الصمد."



وأضاف: "ثانيًا، اقتراح قانون معجّل مكرّر، لتحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدنيّ."



وأوضح بوصعب أنّ التوجّه كان بحصر الجلسة العامة بهما.



وأعلن أنّ بري اتخذ قرارًا بتحديد جلسة للهيئة العامة، الخميس، الواقع فيه 25 نيسان 2024 في المجلس النيابيّ والقرار النهائيّ يعود للهيئة العامة.



وتضمّن النقاش إمكان أن يكون هناك إنتخابات بلدية وإختيارية تبدأ في المناطق، التي يمكن أن تجري فيها الإنتخابات، بإنتظار أن تتبلور الأمور في المناطق الأخرى، "والأمر يعود للهيئة العامة".



ورأى بوصعب وجوب إجراء الإنتخابات حيث يُستطاع ذلك.



وقال: "هناك وجهة نظر ثانية تقول نحن في حالة حرب والعدو لا يوفر أيّ مناطق في الجنوب والبقاع وهذه أيضًا، تخلق إشكالية، فالبلديات مثلًا التي سوف تجري فيها الإنتخابات بعد أربعة اشهر او خمسة ما هي مدة ولايتها؟"



وأشار إلى أنّ هذا يفترض تعديلات.



وأكّد بوصعب، بعد تواصله مع وزير الداخلية، أنّ التمويل لإجراء الانتخابات موجود.

