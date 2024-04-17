شركة طيران الشرق الأوسط تعدّل موعد إقلاع رحلتها إلى دبي

ارتفاع كبير بدرجات الحرارة ...إلى متى يرافقنا هذا الطقس؟

ارتفاع كبير بدرجات الحرارة ...إلى متى يرافقنا هذا الطقس؟

السفير المصري لـ"الجمهورية": الخماسية تبحث عن سبل الوصول إلى عناوين رئيسية يتّفق عليها الجميع