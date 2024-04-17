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شركة طيران الشرق الأوسط تعدّل موعد إقلاع رحلتها إلى دبي
أخبار لبنان
2024-04-17 | 12:32
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شركة طيران الشرق الأوسط تعدّل موعد إقلاع رحلتها إلى دبي
أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية تعديل موعد أقلاع رحلتها، اليوم، إلى دبي ME430/431 المجدولة للاقلاع عند الساعة التاسعة ليلًا إلى يوم الغد 18 نيسان 2024 تحت رقم ME1430/1431، وذلك بسبب استمرار تعليق العمليات في مطار دبي الدولي.
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