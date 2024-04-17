الوكالة الوطنية: عملية تشويش اسرائيلية على أجهزة GPS والقنوات التلفزيونية والفضائية والاتصالات الخليوية في صور والجنوب

تشهد المناطق الجنوبية، سيما منطقة صور، عملية تشويش إسرائيلية على أجهزة GPS وعلى القنوات التلفزيونية والفضائية والاتصالات الخليوية.



كما تشهد اجواء صور والقرى المحيطة تحليقًا مكثفًا للطيران المعادي الاستطلاعيّ والمسير.