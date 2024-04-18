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عطاالله للـLBCI: المجهود مع النازحين يجب أن يكون عبر البلديات

أخبار لبنان
2024-04-18 | 03:44
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عطاالله للـLBCI: المجهود مع النازحين يجب أن يكون عبر البلديات
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عطاالله للـLBCI: المجهود مع النازحين يجب أن يكون عبر البلديات

أوضح عضو تكتل لبنان القوي غسان عطاالله أننا "في إنتخابات نقابة المهندسين، نحن أكثر من 60% من أصوات المسيحيين."

وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أشار إلى أنه "من الطبيعي في لبنان أن يغير الناس رأيهم،" معتبرًا أن "التيار الوطني الحر يعود اليوم ليأخذ مكانته الطبيعية."

ورأى عطاالله أن "أكثرية المجهود مع النازحين يجب أن تكون عبر البلديات، ومن لا يريد إعادة النازحين يوصل الفراغ إلى البلديات." لذلك، دعا إلى "عدم التمديد للإنتخابات البلدية والإختيارية إن لم يكن هناك من معوقات."

وشدد على أنه "يجب أن نقف جميعًا إلى جانب البلديات لتنظيم موضوع النزوح، ومن السهل حصره بالبلديات." 

أخبار لبنان

للـLBCI:

المجهود

النازحين

البلديات

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