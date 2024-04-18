تيننتي: عمل "اليونيفيل" مستمر

اعلن المتحدث باسم "اليونيفيل" أندريا تينتي "ان حفظة السلام العسكريين التابعين لليونيفيل لا يزالون في مواقعهم ويمارسون مهامهم، وكذلك موظفونا المدنيون".واكد ان "عمل اليونيفيل مستمر، بما في ذلك الدوريات، وكذلك قوافل الإمداد واللوجستية وعمليات تبديل الجنود، داخل لبنان وخارجه".واضاف تينتي: "إن سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وعائلاتهم هي أولويتنا."وأوضح انه "في تشرين الأول 2023، قررت اليونيفيل، من باب الحذر، نقل عائلات موظفيها المدنيين للسكن خارج منطقة العمليات، بما في ذلك صور".