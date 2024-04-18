فرنجية من بكركي: لم نقاطع بكركي بل لجنة اجتمعت تحت رايتها

اعلن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أنه لم يقاطع بكركي بل قاطع لجنة من اللجان التي اجتمعت تحت راية بكركي، وقال: "كلنا يعرف من صاغ الورقة".



وأضاف من بكركي: "زارنا المطران نجم وأبدينا ملاحظاتنا واعتبرها سيادته ملاحظات أساسية، وأفكارنا السياسة تشبهنا، ننتمي للصرح دينيا وإيمانياً وأمان المسيحيين يكون بالانفتاح وليس بالتخويف".

وأشار الى أن "علاقتي مع اصدقائي وحلفائي لم تمرّ بأيّ ظرف غير صريح وهذه العلاقة تحكمها الثقة والصراحة". وتابع: "سمّتنا كتل لبنانية من كل الطوائف فيما غيرنا سمّته الدول وهناك من يدعمنا من المسيحيين اكثر بكثير من غيرنا وبكركي قالت أنّ لي كل الحق بأن أكون رئيساً للجمهورية".

وقال:" أيّ حوار تتمّ دعوتنا إليه بطريقة رسميّة نحضره أما الحوارات الثنائية التي تُعقد للتطويق فلا نحضرها". وإذ اعتبر أن "التمنيات شيء والواقع شيء اخر وهناك من يقول بأن أنسحب ونحن غير مستعدين لالغاء انفسنا، أقوم بما يملي عليه ضميري وعروبتي ومسيحيتي ووطنيتي". وقال :" لا أرى أن ترشيحي يضرب العملية الديموقراطيّة بل يكرّسها".



وبالنسبة إلى تغيّب سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري عن اجتماع سفراء "اللجنة الخماسية" في بنشعي قال: "غياب السفير السعودي عن اللقاء أمس كان بعذر صحي وبيتنا مفتوح في أيّ وقت وخاصة امام المملكة العربية السعودية وحين يريد يأتي الى بيته".