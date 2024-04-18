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السفير المصري من البياضة: لفصل الأحداث في الجنوب عن الملف الرئاسي

أخبار لبنان
2024-04-18 | 05:56
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السفير المصري من البياضة: لفصل الأحداث في الجنوب عن الملف الرئاسي
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السفير المصري من البياضة: لفصل الأحداث في الجنوب عن الملف الرئاسي

أعلن السفير المصري علاء موسى بعد زيارة الخماسية رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في البياضة أننا "توافقنا على عناوين رئيسية هامة جدًا ابرزها ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية".

ودعا إلى "فصل الاحداث في الجنوب عن الملف الرئاسي"، موضحًا أن "عدم حضور أحد سفراء اللجنة الخماسية لا يغير في موقفها".
 
وردا على سؤال عن رباعية اللقاء وجديده قال موسى:" فكرة حضور السفراء بشكل خماسي او رباعي، لا ينفي ان الحديث الصادر ممن يحضر هذه الجلسة يكون باسم الخماسية مما يعني ان الحديث في اي مكان واي اجتماع ومع اي طرف يكون باسم الخماسية، لان موقفها واحد ونهجها واحد ورؤيتها واحدة وعدم حضور احد الاطراف لا يعني اي تغير في موقف الخماسية كوحدة موحدة".
 
ووصفت مصادر رئيس التيار للـLBCI الاجتماع مع السفراء الاربعة من اللجنة الخماسية بالايجابي، اذ اكّد السفراء على انهم يحترمون استحقاق رئاسة الجمهورية بوصفه استحقاقاً سيادياً للبنان ولا اسماء لديهم.

وتبلغوا من باسيل انه يؤيّد الحوار اذا كانت هناك ضمانات بانه سيفضي الى عقد جلسة انتخاب رئيس جمهورية سواء لتكريس توافق مسبق بين الكتل او عن طريق التصويت اذا تعذّر التوافق.

أخبار لبنان

المصري

البياضة:

الأحداث

الجنوب

الملف

الرئاسي

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