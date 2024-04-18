الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
25
o
الجنوب
23
o
البقاع
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
25
o
الجنوب
23
o
البقاع
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
السفير المصري من البياضة: لفصل الأحداث في الجنوب عن الملف الرئاسي
أخبار لبنان
2024-04-18 | 05:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
السفير المصري من البياضة: لفصل الأحداث في الجنوب عن الملف الرئاسي
أعلن السفير المصري علاء موسى بعد زيارة الخماسية رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في البياضة أننا "توافقنا على عناوين رئيسية هامة جدًا ابرزها ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية".
ودعا إلى "فصل الاحداث في الجنوب عن الملف الرئاسي"، موضحًا أن "عدم حضور أحد سفراء اللجنة الخماسية لا يغير في موقفها".
وردا على سؤال عن رباعية اللقاء وجديده قال موسى:" فكرة حضور السفراء بشكل خماسي او رباعي، لا ينفي ان الحديث الصادر ممن يحضر هذه الجلسة يكون باسم الخماسية مما يعني ان الحديث في اي مكان واي اجتماع ومع اي طرف يكون باسم الخماسية، لان موقفها واحد ونهجها واحد ورؤيتها واحدة وعدم حضور احد الاطراف لا يعني اي تغير في موقف الخماسية كوحدة موحدة".
ووصفت مصادر رئيس التيار للـLBCI الاجتماع مع السفراء الاربعة من اللجنة الخماسية بالايجابي، اذ اكّد السفراء على انهم يحترمون استحقاق رئاسة الجمهورية بوصفه استحقاقاً سيادياً للبنان ولا اسماء لديهم.
وتبلغوا من باسيل انه يؤيّد الحوار اذا كانت هناك ضمانات بانه سيفضي الى عقد جلسة انتخاب رئيس جمهورية سواء لتكريس توافق مسبق بين الكتل او عن طريق التصويت اذا تعذّر التوافق.
أخبار لبنان
المصري
البياضة:
الأحداث
الجنوب
الملف
الرئاسي
التالي
منتج مسلسل "مرحبا دولة" فراس حاطوم: سلمنا المضبوطات وبينها حذائي الخاص
فرنجية من بكركي: لم نقاطع بكركي بل لجنة اجتمعت تحت رايتها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-02-13
سبل إنهاء الفراغ الرئاسي بين الحريري والسفير المصري
أخبار لبنان
2024-02-13
سبل إنهاء الفراغ الرئاسي بين الحريري والسفير المصري
0
آخر الأخبار
2024-01-25
السفير المصري للـLBCI عن اجتماع سفراء اللجنة الخماسية في دارة السفير السعودي: الهدف من الإجتماع التشاور وتأكيد وحدة الموقف داخل "الخماسية" والنظر في تقييم الموقف والخطوات المستقبلية للتعامل مع ملف الشغور الرئاسي في لبنان
آخر الأخبار
2024-01-25
السفير المصري للـLBCI عن اجتماع سفراء اللجنة الخماسية في دارة السفير السعودي: الهدف من الإجتماع التشاور وتأكيد وحدة الموقف داخل "الخماسية" والنظر في تقييم الموقف والخطوات المستقبلية للتعامل مع ملف الشغور الرئاسي في لبنان
0
صحف اليوم
2024-01-24
السفيران السعودي والمصري في عين التينة... والزيارتان تقاطعتا عند ضرورة التعجيل في إتمام الاستحقاق الرئاسي (الجمهورية)
صحف اليوم
2024-01-24
السفيران السعودي والمصري في عين التينة... والزيارتان تقاطعتا عند ضرورة التعجيل في إتمام الاستحقاق الرئاسي (الجمهورية)
0
خبر عاجل
05:13
معلومات للـLBCI: بعد انتهاء اللقاء مع كتلة الوفاء للمقاومة سيعقد لدى السفير المصري إجتماع للسفراء الخمسة بعيدًا من الإعلام في ختام هذه الجولة من اللقاءات
خبر عاجل
05:13
معلومات للـLBCI: بعد انتهاء اللقاء مع كتلة الوفاء للمقاومة سيعقد لدى السفير المصري إجتماع للسفراء الخمسة بعيدًا من الإعلام في ختام هذه الجولة من اللقاءات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
08:03
اجراءات لمصرف لبنان لاعادة تشجيع استعمال وسائل الدفع الالكترونية وتخفيف استخدام "الكاش"
اقتصاد
08:03
اجراءات لمصرف لبنان لاعادة تشجيع استعمال وسائل الدفع الالكترونية وتخفيف استخدام "الكاش"
0
اقتصاد
07:32
3 قرارات لوزير المالية بإعفاء من غرامات وتمديد مهل
اقتصاد
07:32
3 قرارات لوزير المالية بإعفاء من غرامات وتمديد مهل
0
أخبار لبنان
07:25
أمانات السجل العقاري في جبل لبنان تسلم غدا المعاملات المنجزة... والآلية على الموقع الالكتروني
أخبار لبنان
07:25
أمانات السجل العقاري في جبل لبنان تسلم غدا المعاملات المنجزة... والآلية على الموقع الالكتروني
0
اقتصاد
07:22
بيان للمالية يتعلق بالتصريح السنوي العائد لضريبة الدخل عن العام 2022
اقتصاد
07:22
بيان للمالية يتعلق بالتصريح السنوي العائد لضريبة الدخل عن العام 2022
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-04-01
درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية... متى تنخفض؟
حال الطقس
2024-04-01
درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية... متى تنخفض؟
0
فنّ
2024-04-06
"دبكتنا دبكة شباب"... ديما قندلفت تنشر فيديو طريف من كواليس "العربجي 2"
فنّ
2024-04-06
"دبكتنا دبكة شباب"... ديما قندلفت تنشر فيديو طريف من كواليس "العربجي 2"
0
أخبار لبنان
2024-04-12
الراعي في مراسم دفن سليمان: بعض النازحين السوريين باتوا يشكلون خطرًا على اللبنانيين ولمصلحة من هذه الفوضى؟
أخبار لبنان
2024-04-12
الراعي في مراسم دفن سليمان: بعض النازحين السوريين باتوا يشكلون خطرًا على اللبنانيين ولمصلحة من هذه الفوضى؟
0
علوم وتكنولوجيا
2024-04-14
"إنهم بيننا"... مستكشف عثر على هيكل عظمي مرعب لـ "طفل فضائي": "أخاف لمسه من دون قفازات"! (صور)
علوم وتكنولوجيا
2024-04-14
"إنهم بيننا"... مستكشف عثر على هيكل عظمي مرعب لـ "طفل فضائي": "أخاف لمسه من دون قفازات"! (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
باريس سان جيرمان يرد التحية لبرشلونة بطريقة مشابهة لريمونتادا ٢٠١٧ من دوري ابطال أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:47
باريس سان جيرمان يرد التحية لبرشلونة بطريقة مشابهة لريمونتادا ٢٠١٧ من دوري ابطال أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عن عاصفة الإمارات غير المسبوقة…
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عن عاصفة الإمارات غير المسبوقة…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
موظفو المؤسسة العامة للإسكان مضربون والأضرار تصيب المواطنين والمتوفّين
تقارير نشرة الاخبار
13:39
موظفو المؤسسة العامة للإسكان مضربون والأضرار تصيب المواطنين والمتوفّين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مشروع زراعي جديد لمنظمة مالطا لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مشروع زراعي جديد لمنظمة مالطا لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الانتخابات البلدية الى التأجيل مجددًا
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الانتخابات البلدية الى التأجيل مجددًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الأموال صُرفت والخطة وُضعت لتأهيل جدران الدعم على طريق شكا
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الأموال صُرفت والخطة وُضعت لتأهيل جدران الدعم على طريق شكا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
توعك البخاري والملف الرئاسي يراوح مكانه رغم جهود الخماسية
تقارير نشرة الاخبار
13:31
توعك البخاري والملف الرئاسي يراوح مكانه رغم جهود الخماسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
معمل في الشمال غير مطابق للمواصفات القانونية والبيئية والصحية
تقارير نشرة الاخبار
13:30
معمل في الشمال غير مطابق للمواصفات القانونية والبيئية والصحية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
دول عربية مع إسرائيل ضد إيران؟
تقارير نشرة الاخبار
13:16
دول عربية مع إسرائيل ضد إيران؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
11:13
بعد العاصفة المرعبة... "ظاهرة غريبة" في السعودية: "شوف الأرض كيف تهتز!" (فيديو)
منوعات
11:13
بعد العاصفة المرعبة... "ظاهرة غريبة" في السعودية: "شوف الأرض كيف تهتز!" (فيديو)
2
فنّ
12:35
مايا دياب تُعلن موعد زفافها؟ (صور)
فنّ
12:35
مايا دياب تُعلن موعد زفافها؟ (صور)
3
أخبار لبنان
12:32
شركة طيران الشرق الأوسط تعدّل موعد إقلاع رحلتها إلى دبي
أخبار لبنان
12:32
شركة طيران الشرق الأوسط تعدّل موعد إقلاع رحلتها إلى دبي
4
حال الطقس
01:25
الكتل الهوائية الحارة تنحسر اليوم... وتعود الأسبوع المقبل
حال الطقس
01:25
الكتل الهوائية الحارة تنحسر اليوم... وتعود الأسبوع المقبل
5
صحف اليوم
00:06
باسيل سيطرد بو صعب (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:06
باسيل سيطرد بو صعب (نداء الوطن)
6
خبر عاجل
05:13
معلومات للـLBCI: بعد انتهاء اللقاء مع كتلة الوفاء للمقاومة سيعقد لدى السفير المصري إجتماع للسفراء الخمسة بعيدًا من الإعلام في ختام هذه الجولة من اللقاءات
خبر عاجل
05:13
معلومات للـLBCI: بعد انتهاء اللقاء مع كتلة الوفاء للمقاومة سيعقد لدى السفير المصري إجتماع للسفراء الخمسة بعيدًا من الإعلام في ختام هذه الجولة من اللقاءات
7
خبر عاجل
06:55
مصادر باسيل للـLBCI: السفراء الاربعة من اللجنة الخماسية تبلغوا من باسيل تأييده الحوار في حال وجود ضمانات بانه سيفضي الى جلسة انتخاب رئيس جمهورية لتكريس توافق مسبق او عن طريق التصويت اذا تعذّر التوافق
خبر عاجل
06:55
مصادر باسيل للـLBCI: السفراء الاربعة من اللجنة الخماسية تبلغوا من باسيل تأييده الحوار في حال وجود ضمانات بانه سيفضي الى جلسة انتخاب رئيس جمهورية لتكريس توافق مسبق او عن طريق التصويت اذا تعذّر التوافق
8
فنّ
11:39
ظهور نادر للأسطورة كلينت إيستوود... لن تصدقوا كيف أصبح في سنّ الـ94! (صور)
فنّ
11:39
ظهور نادر للأسطورة كلينت إيستوود... لن تصدقوا كيف أصبح في سنّ الـ94! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More