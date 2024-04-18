ملف النازحين السوريين وارتداداته على لبنان سيحضر في فرنسا

سيحضر ملف النازحين السوريين وارتداداته على لبنان ايضًا في لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي توجه إلى فرنسا.



وسيلتقي ميقاتي يوم الجمعة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، للبحث في كل جوانب الملف اللبناني وآخر التطورات على الساحتين الداخلية والاقليمية.

