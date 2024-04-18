وزير العمل بحث وأنطوان حبيب في زيادة قيمة شهادة الإيداع

استقبل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة قبل ظهر اليوم وفدًا من مصرف الاسكان برئاسة انطوان حبيب.



وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ومصرف الاسكان، والعمل على زيادة قيمة شهادة الايداع لدى المصرف، لما لذلك من انعكاسات مهمة على تسيير أمور المواطنين اللبنانيين على مستوى القروض المدعومة في الإسكان والترميم.