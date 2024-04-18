السفير المصري يستضيف سفراء اللجنة الخماسية في لقاء تشاوري

استضاف السفير المصري في لبنان علاء موسى، سفراء دول السعودية وقطر وفرنسا والولايات المتحدة أعضاء اللجنة الخماسية، وذلك في لقاء تشاوري حول أهم مخرجات لقاءات السفراء مع القوى السياسية اللبنانية.