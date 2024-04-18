تأجيل احتفال إعلان الفائزين بالدورة التاسعة لجائزة محمود كحيل

يعلن مركز رادا ومعتز الصواف لدراسات الشرائط المصورة العربية في الجامعة الأميركية في بيروت عن تأجيل حفل إعلان الفائزين بالدورة التاسعة لجائزة محمود كحيل بمختلف فئاتها، الذي كان مقرراً أن يقام مساء يوم الجمعة 19 نيسان الجاري في المكتبة الوطنية في الصنائع، إلى موعد يُعلن عنه لاحقاً.



وقد اخذت الهيئة الاستشارية للمركز هذا القرار حرصاً منها على سلامة ضيوف الحفل وأعضاء لجنة التحكيم والفائزين القادمين من مختلف الدول العربية ودول العالم كأولوية لديه، الذين تعذّر حضورهم بفعل الأوضاع الطارئة في المنطقة.