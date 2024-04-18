بدر لـ"جدل": مواصفات الرئيس لدى "حزب الله" اليوم جلب تمويل لاعمار الجنوب

رأى النائب نبيل بدر ان "من الضروري تنظيم الوجود السوري في لبنان وعلى البلد أن يأخذ قرارا متعلقا بهذا الوجود وهناك أسباب كثيرة للهجمة الكبيرة على هذا النزوح، ويجب أخذ "الداتا" الخاصة بهم تمهيدا لرحيلهم".



وقال في حديث لبرنامج "جدل" عبر شاشة الـLBCI "هناك جدية من قبل الاجهزة الامنية من اجل الوصول الى خيوط في مقتل باسكال سليمان ولا يمكن أن يكون لـ"حزب الله" دخل في هذه القضية".



واضاف "من الضروري أن تتعاطى الاجهزة الامنية مع قضية سليمان بالسياسة لان الرجل كان يعمل في الشأن السياسي ".



وفي الملف الرئاسي، كشف بدر أن "من مواصفات الرئيس لدى "حزب الله" اليوم جلب تمويل لاعادة اعمار الجنوب".

وعلى مقلب الانتخابات البلدية، قال "سأشارك في جلسة مجلس النواب الاسبوع المقبل، وسنقف في التكتل ضد التمديد للمجالس البلدية ".