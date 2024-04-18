البعريني لـ"جدل": حزب الله اكّد ان الحوار يجب أن يكون برئاسة بري.. والثلاثاء نلتقي "القوات"

كشف النائب وليد البعريني ان "الخماسية اعتبرت ان هناك تباين بين الكتل"، وقال "سنُعيد اللقاءات ونوثّق ما سيُحكى وعندئذ نلتقي الخماسية لتكامل النقاط".



وقال في حديث لبرنامج "جدل" عبر شاشة الـLBCI "في الاجتماع الاخير مع "حزب الله" اكّد لنا ان الحوار يجب أن يكون برئاسة بري".



واضاف "سنبدأ يوم الثلاثاء لقاءاتنا مع "القوات" وسنطرح عليهم ما حُكي مع الخماسية والموضوع الرئيسيّ رئاسة الحوار".

