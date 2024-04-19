السفير دندن شكر الامارات على جهود الإغاثة من دون تفرقة وتعويض كلّ ضرر

توجّه سفير لبنان لدى دولة الإمارات العربية فؤاد شهاب دندن إلى الأجهزة والمؤسسات المعنيّة بالشكر والإمتنان على كلّ جهد بذلته في شأن السيول الجارفة التي شهدتها الإمارات وبعض دول الخليج العربيّ.



وكتب، عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ:



"حمداً لله تعالى على سلامة جميع من تأثّر بالسيول الجارفة، وطاولته وممتلكاته بشكل أو بآخر الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإمارات وبعض دول الخليج العربيّ.



باسمي ونيابة عن اللبنانيين المقيمين والزائرين لربوع الإمارات، أتوجّه بالشكر والإمتنان على كلّ جهد بذلته الأجهزة والمؤسسات المعنيّة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمّد بن زايد حفظه الله تعالى، الذي قالها سابقًا عند حلول جائحة كورونا، وكرّرها في الأمس القريب: "لا تشيلون هم" وكان الفعل على مقدار القول، فشملت أعمال الإغاثة والفزعة والإنقاذ المواطنين والمقيمين والزائرين من دون أيّ تفرقة أو تفضيل، وبسرعة موصوفة، واهتمام على كلّ صعيد، وتعويض عن كلّ ضرر أو خسارة.



سلّم الله دولة الإمارات من كلّ سوء ومكروه.



وما جزاء الإحسان إلّا الإحسان."