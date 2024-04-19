الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مؤتمر عن الذّكاء الإصطناعي في الجامعة الأنطونية.. الأب السّغبيني: الهدف هو تعزيز البحوث في هذا المجال
أخبار لبنان
2024-04-19 | 03:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
مؤتمر عن الذّكاء الإصطناعي في الجامعة الأنطونية.. الأب السّغبيني: الهدف هو تعزيز البحوث في هذا المجال
نظّمت كلية الهندسة في الجامعة الأنطونية بالتعاون مع مختبرTICKET للأبحاث و I triple E ComSoc-Lebanon مؤتمرًا للذكاء الإصطناعي" Open Day For Artificial Intelligence"، في حرم الجامعة الرئيس في الحدت-بعبدا، عرض خلاله خبراء من لبنان والخارج للتطوّرات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وتأثيراته المجتمعية. في حضور وزير الإتصالات جوني القرم ممثلا بمدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية، رئيس الجامعة الأب ميشال السغبيني وعميد كليّة الهندسة الدكتور شادي أبو جودة.
وتم خلال الجلسات المفتوحة، التعمّق بأحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، واستكشاف إبداعاته، وخلق أفكار جديدة. واستكشاف كيف يحدث الذكاء الإصطناعي ثورة في مختلف الصناعات، الى جانب مناقشات حول الطرق العديدة التي يعيد بها تشكيل عالمنا.
الأب السغبيني
أكد رئيس الجامعة الأنطونية الأب ميشال السغبيني أن أهداف المؤتمر جاءت لتعزيز التربية والبحوث في مجال الذكاء الاصطناعيّ في الجامعة الأنطونيّة، ولتقديم فرصةَ التعرّف على التطوّرات الأخيرة في هذا المجال للتلاميذ وللباحثين، وكيفيّةِ تطبيق هذه التحديثات في مجالات علميّة مختلفة.
ولفت السغبيني كما ويؤكّد على اهتمامِ الجامعة بالابتكار والتكنولوجيا نظريًّا وعلى كيفيّةِ مثابرتها عمليًّا من أجل تحقيق النمو الفكريّ ومرافقة التطوّر التكنولوجيّ.
ولفا الأب السغبيني الى أن الذكاء الاصطناعيّ يُعتبر من أهمّ المحرِّكات التي غيّرت ولا تزال تغيّر عصرنا، لافتا الى أنه يعيد تشكيل المفاهيم وجوانب حياتنا الانسانيّة كافّة، كما ويعزّز قدراتِنا في الابداع في كافّة المجالات، وبوتيرة غير مسبوقة".
وقال: "إن التحدّيات التي يفرضها علينا الذكاء الاصطناعيّ هي على مستويات عديدة"، محذّرا من أن الإنسان معرّض أن يفقد السيطرة على حياته وغده، وإنّه في بحثه عن الحرّيّة المطلقة، يُوشك أن يقع في دوّامة "الدكتاتوريّة التكنولوجيّة"".
واضاف: "الاعتراف بمحدوديّتنا كخليقة والقبول بها، هو شرط للإنسان لا غِنى عنه، والاحترام الأساسيّ للكرامة الإنسانيّة يحثّنا على الاعتراف بفرادة الكائن البشريّ وحقّه في العيش حرًّا، وعلى ألّا نسمح لآلات ذكيّة بتحديد الطريقة التي نفهم فيها حقوق الإنسان، أو بتهميش القيم الأساسيّة أو بإلغاء إمكانيّة الفرد على التغيّر".
أبو جودة
من جهته، لفت الدكتور شادي أبو جودة الى أن السنوات الأخيرة شهدت تقدماً ملحوظاً في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرًا الى أن هذا التقدم ليس مجرد تقدم تكنولوجي، بل هو عاملٌ دافعٌ للتغيير.
وقال: "في مجال الرعاية الصحية، تقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتحليل كميات ضخمة من البيانات الطبية لتشخيص الأمراض بدقة أكبر وتطوير خطط علاج متخصصة. في المالية، تقوم الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بتحسين استراتيجيات التداول والكشف عن عمليات الاحتيال. ولقد أظهرت نماذج GPT قدرات مشابهة للبشر في إنتاج وفهم النصوص. في يومنا هذا، يخترق الذكاء الاصطناعي كل جانب من جوانب حياتنا، من النقل والترفيه إلى الزراعة والصناعة".
ورأى أبو جودة أن الجامعات تلعب دورًا مهماً في تقدم الابحاث وفي دعم التعاون مع سوق العمل والحكومات.
وقال: "علينا توفير منصّة للباحثين والشركات وصانعي السياسات لتبادل الأفكار وانشاء شَراكات للتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي".
ودعا المسؤولين في لبنان الى ضرورة انشاء وزارة للتكنولوجيا لكي تعنى بهذا الجهد التعاوني، حيث نعمل معًا لاستغلال قدراتنا الفكرية لبناءِ عالمٍ أفضل."
كريدية
بدوره، قال كريدية: "نحن نجتمع في هذا المؤتمر عن الذكاء الاصطناعي، لنحتفل ليس فقط بالتقدم التكنولوجي، ولكن بالإمكانات اللامتناهية التي يجلبها الذكاء الاصطناعي لعالمنا"، مشيرا الى أن الذكاء الاصطناعي أحرز تقدمًا ملحوظًا في مختلف الصناعات، من الرعاية الصحية إلى الشؤون المالية، ومن وسائل النقل إلى الترفيه، لفت كريدية الى ان المسؤولية تبقى كبيرة.
وأضاف: "يجب أن نأخذ في الاعتبار الآثار الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، مثل مخاوف الخصوصية، والتحيّز في الخوارزميات، والتأثير على سوق العمل".
ودعا لاستغلال قوة الذكاء الإصطناعي للخير العام، ليس فقط لتقدم التكنولوجيا، ولكن لتحسين جودة حياة جميع الناس.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الذّكاء
الإصطناعي
الجامعة
الأنطونية..
السّغبيني:
الهدف
تعزيز
البحوث
المجال
التالي
"مياه بيروت وجبل لبنان" دعت المشتركين إلى تسديد بدلات المياه عن العام 2024 وما قبل
ترأس عصابة سرقة درّاجات آليّة... توقيف قاصر بكمين محكم في السعديّات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:06
البيت الأبيض عن الاجتماع الإسرائيلي الأميركي حول رفح: اتفاق الجانبين على الهدف المشترك المتمثل في هزيمة حماس بالمدينة
آخر الأخبار
16:06
البيت الأبيض عن الاجتماع الإسرائيلي الأميركي حول رفح: اتفاق الجانبين على الهدف المشترك المتمثل في هزيمة حماس بالمدينة
0
آخر الأخبار
2024-04-04
البيت الأبيض: بايدن أكد لنتنياهو أن الهجوم على العاملين في المجال الإنساني والوضع الإنساني بشكل عام غير مقبول
آخر الأخبار
2024-04-04
البيت الأبيض: بايدن أكد لنتنياهو أن الهجوم على العاملين في المجال الإنساني والوضع الإنساني بشكل عام غير مقبول
0
أخبار دولية
2024-03-19
بايدن يوقع أمرًا تنفيذيًا لتعزيز الأبحاث المتعلقة بصحة المرأة
أخبار دولية
2024-03-19
بايدن يوقع أمرًا تنفيذيًا لتعزيز الأبحاث المتعلقة بصحة المرأة
0
أخبار لبنان
2024-03-09
سيّدات الجامعة الأنطونية تسطع كالذهب في يوم المرأة
أخبار لبنان
2024-03-09
سيّدات الجامعة الأنطونية تسطع كالذهب في يوم المرأة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:45
الخارجية أسفت لعدم الإجماع على قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة
أخبار لبنان
06:45
الخارجية أسفت لعدم الإجماع على قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة
0
أخبار لبنان
06:41
جعجع: الأمن العام هو المسؤول الأوّل عن ملف اللجوء السوريّ
أخبار لبنان
06:41
جعجع: الأمن العام هو المسؤول الأوّل عن ملف اللجوء السوريّ
0
أخبار لبنان
04:59
مؤتمر عن "إعادة التفكير باللغات والآداب والتعليم في عصر الذكاء الاصطناعي" في جامعة الروح القدس
أخبار لبنان
04:59
مؤتمر عن "إعادة التفكير باللغات والآداب والتعليم في عصر الذكاء الاصطناعي" في جامعة الروح القدس
0
أخبار لبنان
04:50
شركة طيران الشرق الأوسط أعلنت تسيير رحلاتها من وإلى دبي
أخبار لبنان
04:50
شركة طيران الشرق الأوسط أعلنت تسيير رحلاتها من وإلى دبي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:46
الصفدي لعبد اللهيان: الأردن لن يكون ساحة حرب لإيران أو إسرائيل
أخبار دولية
05:46
الصفدي لعبد اللهيان: الأردن لن يكون ساحة حرب لإيران أو إسرائيل
0
خبر عاجل
2024-04-15
وزير الداخلية يحدد موعد الانتخابات البلدية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار بتاريخ ١٩ ايار ٢٠٢٤
خبر عاجل
2024-04-15
وزير الداخلية يحدد موعد الانتخابات البلدية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار بتاريخ ١٩ ايار ٢٠٢٤
0
منوعات
05:55
ما فرضته أم على ضيوف حفلة عيد ميلاد ابنتها أثار جدلا بين المتابعين... وهذا ما طلبته منهم!
منوعات
05:55
ما فرضته أم على ضيوف حفلة عيد ميلاد ابنتها أثار جدلا بين المتابعين... وهذا ما طلبته منهم!
0
منوعات
06:00
بعد أن اكتشفت خيانة حبيبها لها... شابة تقطع علاقتها بوالدتها والسبب فظيع!
منوعات
06:00
بعد أن اكتشفت خيانة حبيبها لها... شابة تقطع علاقتها بوالدتها والسبب فظيع!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:01
الملف اللبناني حاضر الجمعة في الإليزيه
أخبار لبنان
14:01
الملف اللبناني حاضر الجمعة في الإليزيه
0
أخبار دولية
13:43
الحياة تعود تدريجيا الى طبيعتها في الامارات في ثالث يوم على الفيضانات التاريخية
أخبار دولية
13:43
الحياة تعود تدريجيا الى طبيعتها في الامارات في ثالث يوم على الفيضانات التاريخية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تعرفوا الى المراسلة الجديدة...الذكاء الاصطناعي يحول قطاعات
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تعرفوا الى المراسلة الجديدة...الذكاء الاصطناعي يحول قطاعات
0
رياضة
13:37
المربع الذهبي لدوري ابطال أوروبا لكرة القدم رُسم بعد المواجهات النارية في اياب ربع النهائي
رياضة
13:37
المربع الذهبي لدوري ابطال أوروبا لكرة القدم رُسم بعد المواجهات النارية في اياب ربع النهائي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
رسومات سلفادور دالي تحط في بيروت …
تقارير نشرة الاخبار
13:34
رسومات سلفادور دالي تحط في بيروت …
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الخماسية تختتم جولتها: فماذا في النتائج؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الخماسية تختتم جولتها: فماذا في النتائج؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مساءلة رئيسة جامعة كولومبيا الأميركية بتهمة معاداة السامية... فهل تستقيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مساءلة رئيسة جامعة كولومبيا الأميركية بتهمة معاداة السامية... فهل تستقيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
حركة الملاحة الجوية في مطار بيروت مهددة... والسبب العمال
تقارير نشرة الاخبار
13:18
حركة الملاحة الجوية في مطار بيروت مهددة... والسبب العمال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
لا جديد مع صندوق النقد وايجابيات مع الخزانة الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:15
لا جديد مع صندوق النقد وايجابيات مع الخزانة الأميركية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
23:38
إسرائيل نفّذت ضربة ضد إيران...
خبر عاجل
23:38
إسرائيل نفّذت ضربة ضد إيران...
2
حال الطقس
00:31
الحرارة فوق الـ30 درجة اعتباراً من هذا التاريخ...
حال الطقس
00:31
الحرارة فوق الـ30 درجة اعتباراً من هذا التاريخ...
3
خبر عاجل
09:44
الخزانة الاميركية: فرض عقوبات على 16 فردًا وكيانين يعملون على تمكين إنتاج الطائرات بدون طيار في إيران
خبر عاجل
09:44
الخزانة الاميركية: فرض عقوبات على 16 فردًا وكيانين يعملون على تمكين إنتاج الطائرات بدون طيار في إيران
4
آخر الأخبار
17:10
"إن بي سي" عن نائب الأمين العام لحزب الله: إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا إذا ردت على الهجمات الإيرانية الأخيرة
آخر الأخبار
17:10
"إن بي سي" عن نائب الأمين العام لحزب الله: إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا إذا ردت على الهجمات الإيرانية الأخيرة
5
أخبار لبنان
04:50
شركة طيران الشرق الأوسط أعلنت تسيير رحلاتها من وإلى دبي
أخبار لبنان
04:50
شركة طيران الشرق الأوسط أعلنت تسيير رحلاتها من وإلى دبي
6
خبر عاجل
09:27
الاليزيه: ماكرون سيستقبل رئيس الوزراء اللبناني وقائد الجيش الجمعة
خبر عاجل
09:27
الاليزيه: ماكرون سيستقبل رئيس الوزراء اللبناني وقائد الجيش الجمعة
7
خبر عاجل
13:22
ترقبوا المتحدث باسم الخارجية الاميركية في الشرق الاوسط سام وربيرغ مباشرة عبر برنامج جدل على شاشة الـLBCI عند الساعة 8:40 مساءً
خبر عاجل
13:22
ترقبوا المتحدث باسم الخارجية الاميركية في الشرق الاوسط سام وربيرغ مباشرة عبر برنامج جدل على شاشة الـLBCI عند الساعة 8:40 مساءً
8
خبر عاجل
11:46
تتويج فريق سبيدبول شكا بطل لبنان بكرة الطائرة للمرة الخامسة بعد فوزه على الشباب البترون بنتيجة ٣-٠ في نهائي بطولة لبنان لكرة الطائرة
خبر عاجل
11:46
تتويج فريق سبيدبول شكا بطل لبنان بكرة الطائرة للمرة الخامسة بعد فوزه على الشباب البترون بنتيجة ٣-٠ في نهائي بطولة لبنان لكرة الطائرة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More