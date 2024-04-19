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"مياه بيروت وجبل لبنان" دعت المشتركين إلى تسديد بدلات المياه عن العام 2024 وما قبل
أخبار لبنان
2024-04-19 | 04:39
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"مياه بيروت وجبل لبنان" دعت المشتركين إلى تسديد بدلات المياه عن العام 2024 وما قبل
دعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المشتركين جميعهم إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن العام 2024 وما قبل.
وأوضحت في بيان، أنّ باستطاعتهم تسديد البدلات بواسطة الجباة المختصين، صناديق دوائر التوزيع، آلات الدفع الالكتروني POS MACHINEالموجودة لدى دوائر التوزيع ومراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT.
واعتذرت حاليًا، من مشتركيها عن إمكان تلبية خدمة التسديد عبر الدفع الالكترونيّ على الموقع التابع للمؤسسة lb.gov.ebml أو app mobile ebml وذلك لأسباب خارجة على إرادتها.
وتعمل المؤسسة جاهدة لتفعيل الخدمة من جديد.
وأشارت إلى أنّه نظرًا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة، عمدت إلى إصدار القرارات التالية:
1- الإعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2023 وما قبله بنسبة (85%).
2- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2024 لفترة أقصاها كانون الأول 2026.
3- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2026.
4- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:
- (40%) لاشتراكات المياه بالعيار.
- (50%) لاشتراكات المياه بالعداد.
5- تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).
6-تخفيض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة (90%).
7 -تقسيط بدلات العام 2024 لمن يرغب من المشتركين التي أصبحت على9 أقساط مفصلة على الشكل التالي:
القسط الشرح
الأول يستحق قبل نهاية شهر نيسان من العام 2024
الثاني يستحق قبل نهاية شهر أيار من العام 2024
الثالث يستحق قبل نهاية شهر حزيران من العام 2024
الرابع يستحق قبل نهاية شهر تموز من العام 2024
الخامس يستحق قبل نهاية شهر آب من العام 2024
السادس يستحق قبل نهاية شهر أيلول من العام 2024
السابع يستحق قبل نهاية شهر تشرين الأول من العام 2024
الثامن يستحق قبل نهاية تشرين الثاني من العام 2024
التاسع يستحق قبل نهاية كانون الأول من العام 2024".
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